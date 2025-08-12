Идеальное блюдо для обеда, которое прекрасно насыщает и дарит легкость
Боул из нута и киноа - это идеальный вариант для обеда. Он питательный, вкусный и быстрый в приготовлении, зарядит энергией на весь день, снизит уровень сахара в крови и подарит ощущение легкости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.
Рецепт боула с нутом и киноа
Ингредиенты:
- киноа - 1 стакан
- вода - 1,5 стакана
- нут - 1 банка (400 г, слить и промыть)
- болгарский перец - 1 шт.
- лук - 1 шт.
- огурец - 1 шт.
- сыр фета - 100 г
- оливковое масло - 1-2 ст. л
- паприка - 1 ч. л (сладкой или копченой)
- соль, перец - по вкусу
- петрушка
Способ приготовления
Киноа промойте под холодной водой, чтобы избавиться от горчинки. Вскипятите воду, добавь киноа и варите под крышкой 15 минут, пока киноа не впитает всю воду. Затем снимите с огня и дайте постоять еще 5 минут.
Далее нарежьте лук и болгарский перец маленькими кубиками, огурец - мелкими ломтиками или кубиками.
В сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте нут и паприку, обжарьте 5-7 минут, чтобы нут стал ароматным и немного хрустящим. Посолите и поперчите по вкусу.
Смешай в большой миске вареную киноа, обжаренный нут с паприкой, овощи и нарезанную петрушку. Добавь сверху кубики сыра фета.
Рецепт боула с нутом и киноа (фото: eatingwell.com)
Чем полезно блюдо
Высокое содержание клетчатки
Наслаждайтесь этим блюдом на обед и вы получите треть рекомендуемой дневной нормы клетчатки. Одна порция содержит 8 г клетчатки, которая замедляет пищеварение и усвоение углеводов, дольше сохраняя чувство сытости и стабилизируя уровень сахара в крови.
Насыщен антиоксидантами
Окислительный стресс и воспаление являются двумя ключевыми факторами риска развития хронических заболеваний, таких как диабет. Растительные продукты богатые антиоксидантами помогают уменьшить воспаление.
Боул содержит разнообразные продукты, богатые антиоксидантами, такие как нут, киноа и петрушка. Одна миска обеспечивает 23% суточной потребности в витамине А и 11% витамина С - двух витаминах, которые обладают антиоксидантным действием.
Богатый ненасыщенными жирами
Оливковое масло связано со снижением уровня холестерина и риска сердечных заболеваний.
Ежедневное употребление 25 г (около 2 столовых ложек) оливкового масла может снизить риск развития диабета 2 типа на 22%.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.