Найкращий рецепт кетчупу на зиму: виходить смачніший за магазинний

Забудьте про магазинні соуси з консервантами, адже можна приготувати справжній, насичений смаком домашній кетчуп. Він виходить густим, ароматним і з легким пікантним післясмаком.
Інгредієнти:
В результаті вийде 5 л кетчупу.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити помідори, яблука, цибуля та перець. Помідори занурте у кип'яток, щоб зняти шкірку та видалити серединку. Розріжте їх на 4 частини та покладіть у велику каструлю.
Цибулю та яблука наріжте досить великими шматочками, оскільки все буде варитись та збиватись блендером. Перець чилі додавайте у каструлю разом з насінням.
Каструлю поставте на вогонь та варіть 30-40 хв. Далі масу збийте блендером до однорідної консистенції. Після цього кетчуп потрібно ще проварити 20 хв.
Гвоздику заверніть у марлю, занурте у масу і додайте решту спецій разом з перемеленим часником. Масу залишіть варитись ще 30 хв і додайте оцет.
В кінці гвоздику вийміть і перелийте кетчуп у стерилізовані банки.
