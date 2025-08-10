Найкращий рецепт кетчупу на зиму: виходить смачніший за магазинний

Рецепт домашнього кетчупу

Інгредієнти:

помідори - 6 кг

яблука - 1 кг (кислі)

цибуля - 500 г

перець чилі - 2-6 шт.

цукор - 550 г

сіль - 2,5 ст.л

часник - 2 головки

кориця - пів ч.л

солодка паприка - 1-2 ст. л

чорний перець - 1 ч. л

гвоздика - 10 шт.

оцет 9% - 50 г

В результаті вийде 5 л кетчупу.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити помідори, яблука, цибуля та перець. Помідори занурте у кип'яток, щоб зняти шкірку та видалити серединку. Розріжте їх на 4 частини та покладіть у велику каструлю.

Цибулю та яблука наріжте досить великими шматочками, оскільки все буде варитись та збиватись блендером. Перець чилі додавайте у каструлю разом з насінням.

Приготування домашнього кетчупу (фото: кадр з відео)

Каструлю поставте на вогонь та варіть 30-40 хв. Далі масу збийте блендером до однорідної консистенції. Після цього кетчуп потрібно ще проварити 20 хв.

Приготування домашнього кетчупу (фото: кадр з відео)

Гвоздику заверніть у марлю, занурте у масу і додайте решту спецій разом з перемеленим часником. Масу залишіть варитись ще 30 хв і додайте оцет.

В кінці гвоздику вийміть і перелийте кетчуп у стерилізовані банки.

Домашній кетчуп (фото: кадр з відео)