Лучший рецепт кетчупа на зиму: получается вкуснее магазинного

Забудьте о магазинных соусах с консервантами, ведь можно приготовить настоящий, насыщенный вкусом домашний кетчуп. Он получается густым, ароматным и с легким пикантным послевкусием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Смаколики Юлі".
Ингредиенты:
В результате получится 5 л кетчупа.
Способ приготовления
Сначала нужно помыть помидоры, яблоки, лук и перец. Помидоры окуните в кипяток, чтобы снять кожицу и удалить серединку. Разрежьте их на 4 части и положите в большую кастрюлю.
Лук и яблоки нарежьте достаточно крупными кусочками, поскольку все будет вариться и взбиваться блендером. Перец чили добавляйте в кастрюлю вместе с семенами.
Кастрюлю поставьте на огонь и варите 30-40 мин. Далее массу взбейте блендером до однородной консистенции. После этого кетчуп нужно еще проварить 20 мин.
Гвоздику заверните в марлю, погрузите в массу и добавьте остальные специи вместе с перемолотым чесноком. Массу оставьте вариться еще 30 мин и добавьте уксус.
В конце гвоздику выньте и перелейте кетчуп в стерилизованные банки.
