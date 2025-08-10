Лучший рецепт кетчупа на зиму: получается вкуснее магазинного

Рецепт домашнего кетчупа

Ингредиенты:

помидоры - 6 кг

яблоки - 1 кг (кислые)

лук - 500 г

перец чили - 2-6 шт.

сахар - 550 г

соль - 2,5 ст.л

чеснок - 2 головки

корица - пол ч.л

сладкая паприка - 1-2 ст. л

черный перец - 1 ч. л

гвоздика - 10 шт.

уксус 9% - 50 г

В результате получится 5 л кетчупа.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть помидоры, яблоки, лук и перец. Помидоры окуните в кипяток, чтобы снять кожицу и удалить серединку. Разрежьте их на 4 части и положите в большую кастрюлю.

Лук и яблоки нарежьте достаточно крупными кусочками, поскольку все будет вариться и взбиваться блендером. Перец чили добавляйте в кастрюлю вместе с семенами.

Приготовление домашнего кетчупа (фото: кадр из видео)

Кастрюлю поставьте на огонь и варите 30-40 мин. Далее массу взбейте блендером до однородной консистенции. После этого кетчуп нужно еще проварить 20 мин.

Приготовление домашнего кетчупа (фото: кадр из видео)

Гвоздику заверните в марлю, погрузите в массу и добавьте остальные специи вместе с перемолотым чесноком. Массу оставьте вариться еще 30 мин и добавьте уксус.

В конце гвоздику выньте и перелейте кетчуп в стерилизованные банки.

Домашний кетчуп (фото: кадр из видео)