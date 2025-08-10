RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Лучший рецепт кетчупа на зиму: получается вкуснее магазинного

Рецепт домашнего кетчупа на зиму (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Забудьте о магазинных соусах с консервантами, ведь можно приготовить настоящий, насыщенный вкусом домашний кетчуп. Он получается густым, ароматным и с легким пикантным послевкусием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Смаколики Юлі".

Рецепт домашнего кетчупа

Ингредиенты:

  • помидоры - 6 кг
  • яблоки - 1 кг (кислые)
  • лук - 500 г
  • перец чили - 2-6 шт.
  • сахар - 550 г
  • соль - 2,5 ст.л
  • чеснок - 2 головки
  • корица - пол ч.л
  • сладкая паприка - 1-2 ст. л
  • черный перец - 1 ч. л
  • гвоздика - 10 шт.
  • уксус 9% - 50 г

В результате получится 5 л кетчупа.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть помидоры, яблоки, лук и перец. Помидоры окуните в кипяток, чтобы снять кожицу и удалить серединку. Разрежьте их на 4 части и положите в большую кастрюлю.

Лук и яблоки нарежьте достаточно крупными кусочками, поскольку все будет вариться и взбиваться блендером. Перец чили добавляйте в кастрюлю вместе с семенами.

Приготовление домашнего кетчупа (фото: кадр из видео)

Кастрюлю поставьте на огонь и варите 30-40 мин. Далее массу взбейте блендером до однородной консистенции. После этого кетчуп нужно еще проварить 20 мин.

Приготовление домашнего кетчупа (фото: кадр из видео)

Гвоздику заверните в марлю, погрузите в массу и добавьте остальные специи вместе с перемолотым чесноком. Массу оставьте вариться еще 30 мин и добавьте уксус.

В конце гвоздику выньте и перелейте кетчуп в стерилизованные банки.

Домашний кетчуп (фото: кадр из видео)

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты