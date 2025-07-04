Найкращий овоч для кісток та уникнення артриту: він має бути на кожній кухні!

Броколі - не лише джерело вітамінів, а й потужна зброя в боротьбі з болем при артриті. Цей зелений овоч містить речовини, які можуть зменшувати запалення та підтримувати здоров’я суглобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well .

Чому броколі корисне при артриті

Містить вітамін С

Броколі багате на вітамін С, а це антиоксидант, який допомагає захистити клітини від пошкоджень, зменшити запалення та підтримувати вироблення колагену, необхідного для здоров’я суглобів і сполучних тканин.

Дієтолог Максін Юнг розповіла, що лише 1 склянка сирої броколі містить майже 70 міліграмів вітаміну С, що задовольняє приблизно 75% добової потреби для дорослих чоловіків і близько 100% добової норми для жінок.

Насичений вітаміном К

Броколі багата на вітамін К - необхідну поживну речовину, яка важлива для здоров'я кісток. Вона також має антиоксидантні властивості, які допомагають захистити від запалення та інших пошкоджень, спричинених вільними радикалами.

Вітамін К підтримує здоров'я кісток і пов'язаний зі зниженням рівня маркерів запалення в крові.

Дослідження виявили потенційний зв'язок між підвищеним споживанням вітаміну К та нижчим ризиком розвитку остеоартриту. Вітамін К може допомогти уповільнити прогресування захворювання у тих, хто вже має це захворювання.

Багатий на сульфорафан

Броколі багата на сполуку під назвою сульфорафан, яка може допомогти зменшити запалення суглобів і захистити від руйнування хряща.

Ревматолог Сваті Медхекар каже, що броколі може запобігти або уповільнити розвиток ревматоїдного артриту. Окрім броколі, ви також знайдете сульфорафан в інших хрестоцвітих овочах, таких як цвітна капуста.

Джерело клітковини

Броколі багата на клітковину, яка безпосередньо підтримує здоров'я кишечника та опосередковано допомагає здоров'ю суглобів. Здоров'я кишечника та суглобів взаємопов'язані. Дисбаланс у кишковому мікробіомі може призвести до запалення, яке впливає на здоров'я суглобів.

Серед багатьох переваг клітковина підтримує здоров'я кишечника, живлячи корисні кишкові бактерії, які допомагають зменшити запалення.

Дієти з високим вмістом клітковини, особливо ті, що містять щонайменше 19 г на день, пов’язані з нижчим рівнем запалення та зниженим ризиком розвитку ревматоїдного артриту.

Інші способи лікування симптомів артриту

Рухайтеся

Регулярна фізична активність з низьким навантаженням може зменшити біль і покращити фізичну функцію у людей з артритом. Вона також допомагає підтримувати міцність суглобів і м’язів.

Прагніть до 150 хвилин фізичної активності помірної інтенсивності щотижня.

Підтримуйте здорову вагу

Дослідження показують, що підтримка здорової ваги може уповільнити прогресування симптомів артриту.

Для людей з ожирінням навіть невелике зниження ваги може покращити симптоми та зменшити біль.

Хоча сама лише дієта не вирішить симптоми артриту , а зміни в раціоні, такі як скорочення споживання насичених жирів і доданого цукру та вживання більшої кількості фруктів, овочів, цільнозернових продуктів і ненасичених жирів, мають бути важливою частиною .

Підтримуйте здоров'я свого кишечника

Вживання великої кількості багатих на поживні речовини цільних продуктів підтримує здоров'я кишечника, дозволяючи організму краще засвоювати та використовувати поживні речовини, що сприяють здоров'ю кісток і суглобів.

Їжте більше імбиру та куркуми