7 щоденних звичок, які призводять до діабету: ви досі їх робите?

Деякі щоденні звички непомітно підвищують рівень цукру в крові та призводять до розвитку діабету. Небезпечні звички можуть стати причиною серйозних проблем зі здоров’ям, якщо їх не коригувати вчасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Еating well .

Невміння боротися зі стресом

Дієтолог Лорен Планкетт розповів, що хронічний стрес може зашкодити здоров'ю.

Високий рівень стресу є одним із факторів, що можуть підвищити рівень цукру в крові. Коли ми перебуваємо в стресі, виділяються гормони стресу кортизол та адреналін, які можуть підвищити рівень цукру в крові та порушити нормальну функцію інсуліну.

Ця реакція "бий або біжи" утримує цукор у крові довше, замість того, щоб він переміщувався в клітини. Коли емоційний стрес є постійним, він стає хронічним, а це з часом може призвести до проблем зі здоров'ям

Уникнення спорту

Фізичні вправи важливі для підвищення чутливості до інсуліну, тобто того, як організм використовує інсулін. Регулярні фізичні вправи покращують кровообіг, здоров'я серця та дихальних шляхів, а також є ключовою частиною підтримки здорової ваги, підвищення енергії та настрою, а також нарощування та підтримки кісток і м'язів.

Фізичні вправи покращують рівень цукру в крові і навіть можуть призвести до його зниження нижче норми. Однак у деяких людей інтенсивні фізичні вправи можуть спричинити підвищення рівня цукру в крові. Це відбувається, коли виділяється адреналін, який стимулює печінку до вивільнення глюкози.

Якщо у вас інсулінорезистентність та діабет, то варто включати різноманітні вправи та зосереджуватися на вправах низької та середньої інтенсивності, таких як ходьба, пілатес та тренування з помірними обтяженнями.

Прийом певних ліків

Кілька класів ліків можуть спричинити підвищення рівня цукру в крові. Такі ліки, як глюкокортикоїди, антипсихотичні препарати, препарати для серця (статини, бета-блокатори, діуретики), імуносупресивні та гормональна терапія пов’язані зі змінами метаболізму глюкози та виникненням високого рівня цукру в крові або діабету.

Недостатнє споживання води

Коли ви недостатньо зволожені, глюкоза концентрується в крові, що може призвести до підвищення її рівня.

Щоб підтримувати водний баланс, чоловікам рекомендують приблизно 3,7 літра води на добу (включно з водою з їжі та напоїв), а жінкам - близько 2,7 літра на добу.

Однак ваші індивідуальні потреби в рідині можуть змінюватися залежно від клімату, потовиділення, фізичної активності та хвороби.

Вживання великої кількості вуглеводів

Вуглеводи - це макронутрієнти, які найбільше впливають на рівень цукру в крові. Тому, якщо ви переїдаєте продуктів без цукру, рівень цукру в крові може підвищитися занадто високо.

Це, у свою чергу, може:

створювати надмірне навантаження на підшлункову залозу (яка виробляє інсулін)

збільшувати ризик інсулінорезистентності

сприяти розвитку ожиріння

Усі ці фактори підвищують ймовірність виникнення типу 2 діабету.

Пропуск сну

Недостатня кількість сну може призвести до підвищення рівня цукру в крові. Високий рівень цукру в крові часто перериває сон, особливо якщо ви часто ходите до туалету посеред ночі.

Дослідження показали, що люди, які спали менше 6 годин на добу, мали більший ризик розвитку діабету 2 типу.

В ідеалі прагніть спати від 7 до 9 годин на добу. Намагайтеся бути послідовними та лягати спати в один і той же час щодня.

Надмірне перебування на сонці