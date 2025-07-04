Лучший овощ для костей и избегание артрита: он должен быть на каждой кухне!
Брокколи - не только источник витаминов, но и мощное оружие в борьбе с болью при артрите. Этот зеленый овощ содержит вещества, которые могут уменьшать воспаление и поддерживать здоровье суставов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.
Почему брокколи полезно при артрите
Содержит витамин С
Брокколи богато витамином С, а это антиоксидант, который помогает защитить клетки от повреждений, уменьшить воспаление и поддерживать выработку коллагена, необходимого для здоровья суставов и соединительных тканей.
Диетолог Максин Юнг рассказала, что всего 1 стакан сырой брокколи содержит почти 70 миллиграммов витамина С, что удовлетворяет примерно 75% суточной потребности для взрослых мужчин и около 100% суточной нормы для женщин.
Насыщенный витамином К
Брокколи богата витамином К - необходимым питательным веществом, которое важно для здоровья костей. Оно также обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить от воспаления и других повреждений, вызванных свободными радикалами.
Витамин К поддерживает здоровье костей и связан со снижением уровня маркеров воспаления в крови.
Исследования обнаружили потенциальную связь между повышенным потреблением витамина К и более низким риском развития остеоартрита. Витамин К может помочь замедлить прогрессирование заболевания у тех, кто уже имеет это заболевание.
Богат сульфорафаном
Брокколи богата соединением под названием сульфорафан, которое может помочь уменьшить воспаление суставов и защитить от разрушения хряща.
Ревматолог Свати Медхекар говорит, что брокколи может предотвратить или замедлить развитие ревматоидного артрита. Кроме брокколи, вы также найдете сульфорафан в других крестоцветных овощах, таких как цветная капуста.
Источник клетчатки
Брокколи богата клетчаткой, которая непосредственно поддерживает здоровье кишечника и косвенно помогает здоровью суставов. Здоровье кишечника и суставов взаимосвязаны. Дисбаланс в кишечном микробиоме может привести к воспалению, которое влияет на здоровье суставов.
Среди многих преимуществ клетчатка поддерживает здоровье кишечника, питая полезные кишечные бактерии, которые помогают уменьшить воспаление.
Диеты с высоким содержанием клетчатки, особенно те, что содержат не менее 19 г в день, связаны с более низким уровнем воспаления и сниженным риском развития ревматоидного артрита.
Другие способы лечения симптомов артрита
Двигайтесь
Регулярная физическая активность с низкой нагрузкой может уменьшить боль и улучшить физическую функцию у людей с артритом. Она также помогает поддерживать прочность суставов и мышц.
Стремитесь к 150 минут физической активности умеренной интенсивности каждую неделю.
Поддерживайте здоровый вес
Исследования показывают, что поддержание здорового веса может замедлить прогрессирование симптомов артрита.
Для людей с ожирением даже небольшое снижение веса может улучшить симптомы и уменьшить боль.
Хотя одна только диета не решит симптомы артрита, а изменения в рационе, такие как сокращение потребления насыщенных жиров и добавленного сахара и употребление большего количества фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и ненасыщенных жиров, должны быть важной частью.
Поддерживайте здоровье своего кишечника
Употребление большого количества богатых питательными веществами цельных продуктов поддерживает здоровье кишечника, позволяя организму лучше усваивать и использовать питательные вещества, способствующие здоровью костей и суставов.
Ешьте больше имбиря и куркумы
Имбирь и куркума обладают противовоспалительными свойствами, а значит, помогают уменьшить боль и воспаление у пациентов с артритом. Куркума особенно полезна, поскольку содержит куркумин, который обладает очень мощными противовоспалительными свойствами.
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