Найкращі та найгірші начальники за знаком Зодіаку: перевірте себе

Лев - харизматичний лідер, який надихає і пригощає кавою

Начальники-Леви - природжені лідери з потужною харизмою. Вони люблять надихати команду, щедро хвалять співробітників і вміють згуртувати всіх навколо однієї великої мети.

Часто щедрі не тільки на слова, а й на вчинки - на кшталт кави на всіх або приємних бонусів.

Щоправда, схильні все робити самі, адже вважають себе найкращими в цій справі. Якщо ви готові миритися з невеликим его, то робота з Левом - це шанс бути частиною чогось справді масштабного.

Козоріг - стратег і перфекціоніст із планом на рік уперед

Козероги в ролі керівників чітко знають, чого хочуть, і як цього досягти. Вони структуровані, пунктуальні й керують так, немов живуть усередині Excel-таблиці.

Вам не доведеться здогадуватися про завдання - усе буде викладено у вигляді списку на пошті.

Так, вони можуть бути трохи сухими й вимогливими, але результат із ними - гарантований. Головне їхнє слабке місце - трудоголізм і невміння зупинятися навіть на хвилину.

Рак - турботливий керівник, який пам'ятає, як звуть вашого собаку

Начальники-Раки - уважні та людяні. Вони щиро піклуються про команду, підтримують, помічають зміни в настрої та вміють створити атмосферу "як удома". З ними легко ділитися переживаннями, і вони завжди готові підбадьорити.

Однак у стресових ситуаціях можуть впадати в емоційні гойдалки і навіть використовувати пасивну агресію. Працювати з ними комфортно - якщо цінуєте особистий підхід і стабільність у колективі.

Стрілець - надихаючий, але непередбачуваний лідер

Керівники-Стрільці - генератори ідей та енергії. Вони захоплюють за собою, відкриті до експериментів і не бояться змінювати все з нуля. З ними не буває нудно, але стабільність - точно не їхня сильна сторона.

Зустрічі можуть бути скасовані в останню хвилину, а плани - раптово переглянуті. Чудовий начальник для креативного середовища, але не для тих, хто любить чітку структуру.

Близнюки - бос двох настроїв

З Близнюками не засумуєш: вони дотепні, харизматичні та легко знаходять спільну мову з будь-яким співробітником. Їхня сильна сторона - спілкування і генерація нестандартних рішень.

Але послідовність - не їхній коник. Сьогодні вони схвалюють проєкт, а завтра вже не пам'ятають, про що йшлося. Надихають - так. Стабільно ведуть до мети - не завжди.

Риби - емоційний і чутливий керівник

Начальники-Риби вміють підтримувати та щиро хочуть, щоб ви були щасливі на роботі. Вони цінують мрії, тонко відчувають настрій команди й прагнуть душевного комфорту.

Але через високу чутливість їм складно давати конструктивний зворотний зв'язок і вибудовувати чіткі процеси. Їхній стиль - "відчуй і зрозумій", а не "зроби за інструкцією". Чудовий варіант для творчої команди, але не для тих, кому потрібен чіткий курс.