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Колишні повертаються: які знаки Зодіаку ризикують відновити стосунки вже в серпні

Середа 06 серпня 2025 10:08
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Колишні повертаються: які знаки Зодіаку ризикують відновити стосунки вже в серпні Ці три знаки можуть знову зійтися з колишніми в серпні 2025 (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Астрологи прогнозують несподівані повороти у стосунках для трьох знаків Зодіаку. До середини серпня на них чекає можливе возз'єднання з колишніми партнерами - емоції спалахнуть з новою силою.

Хто ризикує повернутися в старі стосунки, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Овен

Серпень може викликати в Овнів ностальгію за минулим коханням. Імовірна несподівана зустріч або повідомлення від колишнього партнера, яке змусить задуматися про другий шанс.

Енергія ретроградного Меркурія посилить бажання переглянути старі стосунки. Головне для Овнів - діяти не з імпульсу, а з холодною головою.

Водолій

Водоліям властиво різко обривати зв'язки, але цього серпня з'явиться шанс (або спокуса) повернутися до старих стосунків. Минулі емоції можуть спалахнути з новою силою, особливо якщо зв'язок обірвався раптово.

Водолії отримають можливість переосмислити, що для них справжня близькість. Якщо почуття ще живі - серпень ідеальний час для відвертої розмови.

Козоріг

Козероги рідко озираються назад, але зараз саме той період, коли доля може підкинути знайомий сценарій. Колишні можуть нагадати про себе, а Козерогам доведеться вирішити: пробачити та дати ще один шанс чи остаточно закрити двері.

Серпень змусить їх емоційно розкритися, що трапляється нечасто. Це випробування на зрілість і щирість і можливість побудувати щось нове на старому фундаменті.

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