Лучшие и худшие начальники по знаку Зодиака: проверьте себя

Лев - харизматичный лидер, который вдохновляет и угощает кофе

Начальники-Львы - прирожденные лидеры с мощной харизмой. Они любят вдохновлять команду, щедро хвалят сотрудников и умеют сплотить всех вокруг одной большой цели.

Часто щедры не только на слова, но и на поступки - вроде кофе на всех или приятных бонусов.

Правда, склонны все делать сами, ведь считают себя лучшими в этом деле. Если вы готовы мириться с небольшим эго, то работа с Львом - это шанс быть частью чего-то действительно масштабного.

Козерог - стратег и перфекционист с планом на год вперед

Козероги в роли руководителей четко знают, чего хотят, и как этого достичь. Они структурированы, пунктуальны и управляют так, словно живут внутри Excel-таблицы.

Вам не придется догадываться о задачах - все будет изложено в виде списка на почте.

Да, они могут быть немного сухими и требовательными, но результат с ними - гарантирован. Главное их слабое место - трудоголизм и неумение останавливаться даже на минуту.

Рак - заботливый руководитель, который помнит, как зовут вашу собаку

Начальники-Раки - внимательные и человечные. Они искренне заботятся о команде, поддерживают, замечают перемены в настроении и умеют создать атмосферу "как дома". С ними легко делиться переживаниями, и они всегда готовы подбодрить.

Однако в стрессовых ситуациях могут впадать в эмоциональные качели и даже использовать пассивную агрессию. Работать с ними комфортно - если цените личный подход и стабильность в коллективе.

Стрелец - вдохновляющий, но непредсказуемый лидер

Руководители-Стрельцы - генераторы идей и энергии. Они увлекают за собой, открыты к экспериментам и не боятся менять все с нуля. С ними не бывает скучно, но стабильность - точно не их сильная сторона.

Встречи могут быть отменены в последнюю минуту, а планы - внезапно пересмотрены. Отличный начальник для креативной среды, но не для тех, кто любит четкую структуру.

Близнецы - босс двух настроений

С Близнецами не соскучишься: они остроумны, харизматичны и легко находят общий язык с любым сотрудником. Их сильная сторона - общение и генерация нестандартных решений.

Но последовательность - не их конек. Сегодня они одобряют проект, а завтра уже не помнят, о чем шла речь. Вдохновляют - да. Стабильно ведут к цели - не всегда.

Рыбы - эмоциональный и чувствительный руководитель

Начальники-Рыбы умеют поддерживать и искренне хотят, чтобы вы были счастливы на работе. Они ценят мечты, тонко чувствуют настроение команды и стремятся к душевному комфорту.

Но из-за высокой чувствительности им сложно давать конструктивную обратную связь и выстраивать четкие процессы. Их стиль - "почувствуй и пойми", а не "сделай по инструкции". Отличный вариант для творческой команды, но не для тех, кому нужен четкий курс.