ua en ru
Ср, 06 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ці 3 знаки Зодіаку на межі вигорання: кому терміново потрібен відпочинок

Середа 06 серпня 2025 12:00
UA EN RU
Ці 3 знаки Зодіаку на межі вигорання: кому терміново потрібен відпочинок Астрологи назвали 3 знаки Зодіаку, яким потрібна перерва (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Астрологи попереджають: у серпні 2025 року деякі знаки Зодіаку можуть зіткнутися з емоційним і фізичним виснаженням. Напруга останніх тижнів, стрес і накопичена втома підштовхують їх до межі вигорання.

Хто саме потрапив до цього списку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Діва

Діви звикли контролювати все й одразу, але в серпні таке навантаження може зіграти з ними злий жарт. Вони часто ігнорують сигнали власного тіла, намагаючись бути корисними всім, крім себе.

Саме зараз Дівам варто зупинитися, зробити глибокий вдих і дозволити собі відпочити. Навіть коротка пауза допоможе відновити сили й уникнути емоційного вигорання.

Козоріг

Козероги не звикли скаржитися, але серпень може вивести навіть їх з рівноваги. Постійна робота, відповідальність і тиск очікувань накопичуються і тягнуть до емоційного виснаження.

Цей знак потребує не стільки фізичного, скільки морального відпочинку - від вимог, дедлайнів і самокритики. Відпустка, навіть коротка, допоможе Козерогам повернути фокус і мотивацію.

Риби

Риби тонко відчувають настрій оточення, часто приймаючи чужі емоції на себе. У серпні їхня емпатія може зіграти проти них - надмірне співпереживання і тривожність призводять до внутрішнього виснаження.

Рибам важливо відмежуватися від усього, що виснажує, і знайти час для себе, навіть якщо це просто день тиші. Їхнє емоційне здоров'я зараз потребує турботи й спокою.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Астрологія Знаки Зодіаку Гороскоп
Новини
Віткофф у Москві, "повітряне перемир'я", санкції: головне у переддень дедлайну Трампа
Віткофф у Москві, "повітряне перемир'я", санкції: головне у переддень дедлайну Трампа
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО