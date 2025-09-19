"Найкраща мапа України": глава МЗС Литви передав Сибізі символічний подарунок (фото)

Так, під час спільного брифінгу литовський міністр, який перебуває з візитом в Києві, завершуючи виступ, передав Сибізі мапу України, на якій вся територія відображена жовтим кольором.

На ній вказана площа країни - 603 628 кв. км, без позначень окупованих територій.

Навколо мапи зображені підписи на підтримку України.

"Є також такі речі, про які я буду говорити в Нью-Йорку (на полях Генасамблеї ООН - ред.) наступного тижня, і мені хотілося б поділитися дарунком, яке символізує наше зобов'язання, і це не лише зобов'язання моє особисте, але зобов'язання наших колег берегти територіальну цілісність України. Ці 603 628 квадратних кілометрів - це Україна, і це її найкраща мапа", - зазначив Будріс.

Фото: Литва подарувала Україні символічний дарунок (Віталій Носач, РБК-Україна)

Цей подарунок символізує, що європейські союзники розглядають Україну у її міжнародно визнаних кордонах, символізують незмінність територіальної цілісності та неприйняття окупації.

Нагадаємо, станом на серпень 2025 року, за підрахунками DeepState, Росія окупувала менш ніж 1% території України за 1010 днів повномасштабної війни. Йдеться приблизно про 5,8 тисячі кв. км українських земель.

Загалом, від початку агресії у 2014 році країна-окупант захопила близько 27% території України, включно з Кримом.