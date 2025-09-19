"Лучшая карта Украины": глава МИД Литвы передал Сибиге символический подарок (фото)

Так, во время совместного брифинга литовский министр, который находится с визитом в Киеве, завершая выступление, передал Сибиге карту Украины, на которой вся территория отображена желтым цветом.

На ней указана площадь страны - 603 628 кв. км, без обозначений оккупированных территорий.

Вокруг карты изображены подписи в поддержку Украины.

"Есть также такие вещи, о которых я буду говорить в Нью-Йорке (на полях Генассамблеи ООН - ред.) на следующей неделе, и мне хотелось бы поделиться подарком, который символизирует наше обязательство, и это не только обязательство мое личное, но обязательство наших коллег беречь территориальную целостность Украины. Эти 603 628 квадратных километров - это Украина, и это ее лучшая карта", - отметил Будрис.

Фото: Литва передала Украине символический подарок (Виталий Носач, РБК-Украина)

Этот подарок символизирует, что европейские союзники рассматривают Украину в ее международно признанных границах, символизируют неизменность территориальной целостности и неприятие оккупации.

Напомним, по состоянию на август 2025 года, по подсчетам DeepState, Россия оккупировала менее 1% территории Украины за 1010 дней полномасштабной войны. Речь идет примерно о 5,8 тысячи кв. км украинских земель.

В общем, с начала агрессии в 2014 году страна-оккупант захватила около 27% территории Украины, включая Крым.