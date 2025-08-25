Самый холодный день: синоптик предупредила о дождях, сильном ветре и +16

Завтра, 26 августа, Украину ждет существенное похолодание с дождями и порывистым ветром. В Киеве ожидается самый холодный день в ближайшей перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram .

Погода в Украине

По данным Диденко, дождь предполагается на севере, северо-западе, а также местами на Полтавщине, Черкасщине и в Кропивницком с районами. На остальной территории Украины - без осадков.

Ночью температура упадет до +7...+12 градусов, на юге до +14, в Карпатах прогнозируют лишь +4...+8 градусов. Днем на севере ожидается +14...+18 градусов, на юге от +23 до +27, на остальной территории +18...+22 градуса. Синоптик также предупредила о порывистом ветре западного происхождения.

Погода в Киеве

"Во вторник в Киеве будет самый холодный день в ближайшей перспективе. 26-го августа в течение дня ожидается лишь +16 градусов! Плюс еще и сильный ветер да еще и дождь", - говорится в сообщении.

По словам Диденко, из-за изменений погоды возможны колебания давления, поэтому киевлянам советуют прислушиваться к своему самочувствию.

Несмотря на похолодание, в дальнейшем жара постепенно вернется в Украину. Перед началом учебного года ожидается теплая погода, хотя на западе страны возможны дожди и несколько снижение температуры.

Синоптик советует планировать выходные заранее, ведь они будут преимущественно солнечными и жаркими, что позволит насладиться последними летними днями.

Для удобства Диденко опубликовала сравнительные карты прогноза температуры на 26 августа и на субботу, 30 августа.

Фото: Украину ждет существенное похолодание с дождями и порывистым ветром (t.me/PohodaNatalka)