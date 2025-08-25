ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Самый холодный день: синоптик предупредила о дождях, сильном ветре и +16

Понедельник 25 августа 2025 12:37
UA EN RU
Самый холодный день: синоптик предупредила о дождях, сильном ветре и +16 Фото: синоптик дала прогноз на 26 августа (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Завтра, 26 августа, Украину ждет существенное похолодание с дождями и порывистым ветром. В Киеве ожидается самый холодный день в ближайшей перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Погода в Украине

По данным Диденко, дождь предполагается на севере, северо-западе, а также местами на Полтавщине, Черкасщине и в Кропивницком с районами. На остальной территории Украины - без осадков.

Ночью температура упадет до +7...+12 градусов, на юге до +14, в Карпатах прогнозируют лишь +4...+8 градусов. Днем на севере ожидается +14...+18 градусов, на юге от +23 до +27, на остальной территории +18...+22 градуса. Синоптик также предупредила о порывистом ветре западного происхождения.

Погода в Киеве

"Во вторник в Киеве будет самый холодный день в ближайшей перспективе. 26-го августа в течение дня ожидается лишь +16 градусов! Плюс еще и сильный ветер да еще и дождь", - говорится в сообщении.

По словам Диденко, из-за изменений погоды возможны колебания давления, поэтому киевлянам советуют прислушиваться к своему самочувствию.

Несмотря на похолодание, в дальнейшем жара постепенно вернется в Украину. Перед началом учебного года ожидается теплая погода, хотя на западе страны возможны дожди и несколько снижение температуры.

Синоптик советует планировать выходные заранее, ведь они будут преимущественно солнечными и жаркими, что позволит насладиться последними летними днями.

Для удобства Диденко опубликовала сравнительные карты прогноза температуры на 26 августа и на субботу, 30 августа.

Фото: Украину ждет существенное похолодание с дождями и порывистым ветром (t.me/PohodaNatalka)

Напомним, по данным синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшее время погоду в большинстве областей Украины будут предопределять атмосферные фронты и прохладная воздушная масса, которая будет поступать с запада.

Также читайте, как определить продолжительность солнечного сияния.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вячеслав Негода Погода в Украине
Новости
Выезд мужчин до 25 лет за границу: детали законопроекта
Выезд мужчин до 25 лет за границу: детали законопроекта
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы