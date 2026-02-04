Найхолодніший за 10 років: чим ще здивував аномальний січень у Києві

Січень 2026 року в Києві став найхолоднішим за останнє десятиліття. Кліматологи зафіксували не лише аномальний мороз, але й чималу тривалість небезпечних атмосферних явищ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.
Читайте також: Січень вразив: яке диво природи помітили українці під час сильних морозів (фото)
У ЦГО імені Бориса Срезневського розповіли, що згідно з даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", середньомісячна температура повітря січня у столиці склала -7,6°C.
"Що нижче кліматичної норми на 4,4°C", - пояснили українцям.
Зазначається при цьому, що останній холодний січень у столиці з температурою -5,7°C (нижчою за середньобагаторічні показники), спостерігали у 2016 році.
Спеціалісти ЦГО повідомили також, що найхолодніше впродовж другого місяця зими у Києві було 18 січня. Тоді мінімальна температура повітря знизилась під ранок до -16,5°C.
Тим часом найтепліше у столиці було на початку місяця - 4 січня. Коли максимальна температура підвищилась до +1,1°C.
"Опадів на проспекті Науки випало 50 мм або 135% місячної норми", - констатували спеціалісти ЦГО.
Експерти Центральної геофізичної обсерваторії поділились також інформацією щодо атмосферних явищ у Києві за підсумками січня поточного року.
Йдеться про тривалість атмосферних явищ у столиці впродовж місяця у годинах:
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та пояснили, як воно впливає на погоду.
Тим часом начальниця Управління медичного забезпечення ДСНС України Наталія Яшан повідомила, що низькі температури можуть призвести до переохолодження та навіть обмороження.
На додачу вона розповіла, як вберегти здоров'я під час сильних холодів, як правильно надати за потреби першу допомогу та скільки часу можна перебувати на вулиці в мороз.
Крім того, важливо пам'ятати, як допомогти тваринам і птахам взимку, щоб не нашкодити.
Читайте також, де і коли в Україні побачили неймовірне полярне сяйво з рідкісними барвами.