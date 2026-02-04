Самый холодный за 10 лет: чем еще удивил аномальный январь в Киеве

Особенности погоды в Киеве в январе 2026 года

В ЦГО имени Бориса Срезневского рассказали, что согласно данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев", среднемесячная температура воздуха января в столице составила -7,6°C.

"Что ниже климатической нормы на 4,4°C", - объяснили украинцам.

Отмечается при этом, что последний холодный январь в столице с температурой -5,7°C (ниже среднемноголетних показателей), наблюдали в 2016 году.

Специалисты ЦГО сообщили также, что холоднее всего в течение второго месяца зимы в Киеве было 18 января. Тогда минимальная температура воздуха снизилась под утро до -16,5°C.

Между тем теплее всего в столице было в начале месяца - 4 января. Когда максимальная температура повысилась до +1,1°C.

"Осадков на проспекте Науки выпало 50 мм или 135% месячной нормы", - констатировали специалисты ЦГО.

Итоги января 2026 года в Киеве (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Атмосферные явления в Киеве в течение января

Эксперты Центральной геофизической обсерватории поделились также информацией об атмосферных явлениях в Киеве по итогам января текущего года.

Речь идет о продолжительности атмосферных явлений в столице в течение месяца в часах:

гололед - 284 часа;

дымка - 194 часа;

гололедица - 159 часов;

снег - 128 часов 12 минут;

иней - 99 часов 20 минут;

туман - 45 часов;

изморозь кристаллическая - 38 часов;

морось - 22 часа 10 минут;

поземок - 20 часов;

дождь - 19 часов;

зерна снежные - 7 часов;

дождь ливневый - 4 часа;

снег мокрый - 1 час.

Атмосферные явления столицы за январь 2026 года (скриншот: facebook.com/CGO.Official)