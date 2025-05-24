Найгірший фініш клубу за 29 років! "Шахтар" офіційно попрощався з Пушичем

Зазначимо, що Пушич очолив "Шахтар" у жовтні 2023 року. Під його керівництвом команда провела менш як два повноцінні сезони, однак за цей час змогла здобути три трофеї: "гірники" зробили золотий дубль у сезоні-2023/24 та виграли 15-й у своїй історії Кубок України цього року.

Попри це, саме сезон 2024/25 став для "гірників" історично слабким у чемпіонаті: клуб фінішував лише на третьому місці в УПЛ, що є найгіршим результатом "Шахтаря" за останні 29 років.

Хто замінить Пушича

Як повідомляє HT Spor, новим головним тренером "Шахтаря" стане Арда Туран, який нині очолює турецький "Еюпспор". За інформацією турецьких журналістів, контракт з 38-річним фахівцем набуде чинності з початку сезону-2025/26.

Угода передбачає зарплатню у 2 мільйони євро на рік. За даними ЗМІ, Туран мав пропозиції від кількох клубів за кордоном, однак саме український гранд виявив найконкретніший інтерес.

Раніше ми писали, що "Шахтар" представив нову форму на сезон-2025/26.