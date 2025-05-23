Більше вогню та динаміки: "Шахтар" представив нову форму на сезон-2025/26
Донецький "Шахтар" представив нову ігрову форму на сезон-2025/26. Презентовані два комплекти – домашній та виїзний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Футболки з шахтарською ідентичністю
Домашній комплект традиційно виконаний у помаранчево-чорних кольорах, які давно стали візитівкою "гірників". Виїзна форма – у сірому кольорі з графічним візерунком, що символізує вугілля та полум'я – головні образи шахтарської ідентичності.
"Нове екіпірування продовжує візуальну й емоційну лінію минулого року, переосмислюючи її через нову динаміку: більше дії, вогню та внутрішнього імпульсу, який запускає рух уперед", - йдеться у презентації на сайті клубу.
Попередній раз "Шахтар" оновлював комплекти форми у липні 2024 року. Тоді було презентовано три варіанти – окрім традиційних для клубу, також у національних кольорах України.
Скільки коштує нова форма та да її придбати
Нова форма створена в співпраці з технічним партнером клубу – брендом Puma, з яким "гірники" співпрацюють з 2020 року.
З 23 травня вона вже з'явилася в продажу. Оригінальна футболка коштує 4 490 гривень, репліка – 2 990, дитяча – 2 390 грн. Також окремо доступні шорти (2 490 гривень) та гетри (1 290).
Придбати можна на офіційному сайті ua.puma.com та у магазині ФК "Шахтар".
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