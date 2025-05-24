Худший финиш клуба за 29 лет! "Шахтер" официально попрощался с Пушичем

Донецкий "Шахтер" официально объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Марино Пушичем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "горняков".
Сообщение о том, что хорватский специалист и его тренерский штаб покидают клуб, появилось сразу после заключительного матча сезона УПЛ, в котором "горняки" сыграли вничью с львовским "Рухом" - 1:1.
"Спасибо Марино Пушичу и его ассистентам за самоотверженную и качественную работу, высочайший уровень профессионализма, личное мужество и стойкость, за яркие победы, титул и трофеи, красивые и незабываемые эмоции. Ваши имена и достижения навсегда вписаны в историю "Шахтера". Отдельная благодарность за активную поддержку Украины и украинцев", - говорится в заявлении.
Отметим, что Пушич возглавил "Шахтер" в октябре 2023 года. Под его руководством команда провела менее двух полноценных сезонов, однако за это время смогла получить три трофея: "горняки" сделали золотой дубль в сезоне-2023/24 и выиграли 15-й в своей истории Кубок Украины в этом году.
Несмотря на это, именно сезон 2024/25 стал для "горняков" исторически слабым в чемпионате: клуб финишировал лишь на третьем месте в УПЛ, что является худшим результатом "Шахтера" за последние 29 лет.
Как сообщает HT Spor, новым главным тренером "Шахтера" станет Арда Туран, который ныне возглавляет турецкий "Эюпспор". По информации турецких журналистов, контракт с 38-летним специалистом вступит в силу с начала сезона-2025/26.
Соглашение предусматривает зарплату в 2 миллиона евро в год. По данным СМИ, Туран имел предложения от нескольких клубов за рубежом, однако именно украинский гранд проявил самый конкретный интерес.
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