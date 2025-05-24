Найгірший фініш клубу за 29 років! "Шахтар" офіційно попрощався з Пушичем

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "гірників".

"Дякуємо Маріно Пушичу та його асистентам за самовіддану та якісну роботу, найвищій рівень професіоналізму, особисту мужність і стійкість, за яскраві перемоги, титул і трофеї, красиві й незабутні емоції. Ваші імена та досягнення назавжди вписані в історію "Шахтаря". Окрема подяка за активну підтримку України й українців", - йдеться у заяві. Пушич покинув "Шахтар" (facebook.com/fcshakhtar)

Повідомлення про те, що хорватський спеціаліст та його тренерський штаб залишають клуб, з’явилося відразу після заключного матчу сезону УПЛ, у якому "гірники" зіграли внічию з львівським "Рухом" - 1:1.

Зазначимо, що Пушич очолив "Шахтар" у жовтні 2023 року. Під його керівництвом команда провела менш як два повноцінні сезони, однак за цей час змогла здобути три трофеї: "гірники" зробили золотий дубль у сезоні-2023/24 та виграли 15-й у своїй історії Кубок України цього року.

Попри це, саме сезон 2024/25 став для "гірників" історично слабким у чемпіонаті: клуб фінішував лише на третьому місці в УПЛ, що є найгіршим результатом "Шахтаря" за останні 29 років.

Хто замінить Пушича

Як повідомляє HT Spor, новим головним тренером "Шахтаря" стане Арда Туран, який нині очолює турецький "Еюпспор". За інформацією турецьких журналістів, контракт з 38-річним фахівцем набуде чинності з початку сезону-2025/26.

Угода передбачає зарплатню у 2 мільйони євро на рік. За даними ЗМІ, Туран мав пропозиції від кількох клубів за кордоном, однак саме український гранд виявив найконкретніший інтерес.

Раніше ми писали, що "Шахтар" представив нову форму на сезон-2025/26.