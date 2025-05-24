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Худший финиш клуба за 29 лет! "Шахтер" официально попрощался с Пушичем

Суббота 24 мая 2025 20:03
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Худший финиш клуба за 29 лет! "Шахтер" официально попрощался с Пушичем Марино Пушич покинул "Шахтер" (фото: facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Дмитрий Войналович

Донецкий "Шахтер" официально объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Марино Пушичем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "горняков".

Пушич покинул "Шахтер": что известно

Сообщение о том, что хорватский специалист и его тренерский штаб покидают клуб, появилось сразу после заключительного матча сезона УПЛ, в котором "горняки" сыграли вничью с львовским "Рухом" - 1:1.

"Спасибо Марино Пушичу и его ассистентам за самоотверженную и качественную работу, высочайший уровень профессионализма, личное мужество и стойкость, за яркие победы, титул и трофеи, красивые и незабываемые эмоции. Ваши имена и достижения навсегда вписаны в историю "Шахтера". Отдельная благодарность за активную поддержку Украины и украинцев", - говорится в заявлении.Худший финиш клуба за 29 лет! &quot;Шахтер&quot; официально попрощался с ПушичемПушич покинул "Шахтер" (facebook.com/fcshakhtar)

Отметим, что Пушич возглавил "Шахтер" в октябре 2023 года. Под его руководством команда провела менее двух полноценных сезонов, однако за это время смогла получить три трофея: "горняки" сделали золотой дубль в сезоне-2023/24 и выиграли 15-й в своей истории Кубок Украины в этом году.

Несмотря на это, именно сезон 2024/25 стал для "горняков" исторически слабым в чемпионате: клуб финишировал лишь на третьем месте в УПЛ, что является худшим результатом "Шахтера" за последние 29 лет.

Кто заменит Пушича

Как сообщает HT Spor, новым главным тренером "Шахтера" станет Арда Туран, который ныне возглавляет турецкий "Эюпспор". По информации турецких журналистов, контракт с 38-летним специалистом вступит в силу с начала сезона-2025/26.

Соглашение предусматривает зарплату в 2 миллиона евро в год. По данным СМИ, Туран имел предложения от нескольких клубов за рубежом, однако именно украинский гранд проявил самый конкретный интерес.

Ранее мы писали, что "Шахтер" представил новую форму на сезон-2025/26.

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