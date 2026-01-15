Найгірше - у Києві: що відбувається з енергетикою України та які рішення вже є

Головне:

Стан надзвичайної ситуації в енергетиці для швидкого реагування буде юридично зафіксовано.

Особливо складна ситуація в Києві.

Зеленський доручив збільшити імпорт електрики та переглянути комендантську годину під там, де це можливо.

Кількість "пунктів незламності" збільшують. Перевірено понад 10 тисяч пунктів.

Створено цілодобовий штаб з ліквідації наслідків обстрілів енергетичних об’єктів у Києві та області.

Уряд пояснив: комендантська година не скасовується, але допускаються тимчасові та точкові винятки.

Гаряча лінія 112 приймає повідомлення про відсутність електрики, тепла та води.

Ситуація по регіонах, нарада із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів онлайн спеціальну селекторну нараду щодо ситуації в енергетиці за участі урядовців та представників місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини.

"Особливо складна ситуація в Києві - час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста", - заявив Зеленський.

Також він зазначив, що уряд України повинен негайно, сьогодні протягом дня забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватною сферою.

"Очікую також негайного спрощення регуляцій для підключення в мережу додаткового обладнання", - написав Зеленський.

Він відзначив підготовку Харкова за дуже відповідальний підхід в організації роботи енергосфери у надзвичайних обставинах.

Урядовці взяли в роботу запити від Дніпропетровщини - Дніпро, Кривий Ріг, інші міста та громади регіону.

Зеленський доручив уряду окремо опрацювати запити та ситуацію на Чернігівщині.

Окремо на нараді Зеленський і посадовці обговорили ситуацію в Бориспільському та Броварському районах Київщини.

"Непроста ситуація на Сумщині - стараємося допомогти. На вечір сьогодні очікую доповідей щодо виконання тих речей, які визначені", - додав президент.

Окремо він провів нараду з міністром оборони України та командувачем Повітряних сил ЗСУ щодо захисту енергетичних обʼєктів і додаткових запитів до партнерів на підтримку ППО.

У Києві - найскладніше

Енергокриза в столиці почала після того, як у грудні та на початку січня Київ зазнав масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку Росії.

Після нічної атаки 9 січня деякі багатоповерхівки досі залишаються без опалення. За даними КМДА, 287 будинків із 6 тисяч, які тимчасово залишилися без тепла, досі не підключені (через пошкодження енергетичних об’єктів місто було змушене зупинити централізоване опалення приблизно у цих 6 тисячах будинків).

Мер Києва зазначив, що дефіцит електроенергії є навіть для критичної інфраструктури, і порадив мешканцям, за можливості, виїхати за місто.

Зараз весь Київ перебуває на екстрених відключеннях світла. Станом на вчора світло на правому подавали за графіком орієнтовно 5 годин зі світлом і 5 годин - без. На лівому березі складніше: 3-4 години зі світлом і 9-10 годин без.

У районах із найбільшими проблемами житлові будинки підключені до генераторів великої потужності, які зменшують навантаження на мережу та забезпечують життєдіяльність кварталів.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що сьогодні кількість відключень має зменшитися, якщо Росія не здійснюватиме нових масованих атак.

У Києві працюють приблизно 1,3 тисячі "пунктів незламності", де мешканці можуть зігрітися та зарядити гаджети.

Через низькі температури та тривалі відключення світла деякі супермаркети тимчасово призупинили роботу, проте уряд підтримує контакт з ритейлерами для забезпечення населення продуктами.

Новопризначений перший віцепрем’єр і міністр енергетики Денис Шмигаль відзначив, що Харків був значно краще підготовлений до перебоїв із електропостачанням, ніж Київ, і анонсував проведення кризових заходів у столиці.

Перші пріоритети

Президент України Володимир Зеленський 14 січня також проводив важливу нараду з питань енергетики, на якій обговорили ситуацію у низці міст, зокрема Києві, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі.

Ще вчора він наголосив, у столиці зараз особливо складно, де наразі зроблено значно менше для підготовки до складних умов, і цю ситуацію необхідно терміново виправляти.

За його словами, юридично стан надзвичайної ситуації в енергетиці буде зафіксовано, що дасть уряду та енергетичним компаніям більше можливостей для оперативного реагування.

Глава держави доручив збільшити можливості імпорту електрики - усі бізнесові можливості.

Також серед його доручень збільшення "пунктів незламності" та перегляд комендантської години на час надзвичайної ситуації там, де безпекова ситуація це дозволяє.

Київ вже має цілодобовий штаб

Вже сформовано цілодобово діючий штаб для Києва, його робота куруватиметься на урядовому рівні.

Шмигаль координуватиме ремонт енергооб’єктів, формування запасів обладнання, залучення міжнародної допомоги та посилення захисту інфраструктури.

"Наше завдання - оперативно й ефективно реагувати на поточні виклики, аби стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням", - заявив Шмигаль.

Окрема увага - посилення захисту енергетичної інфраструктури. Сформовано перелік заходів і будуть визначені відповідальні за організацію процесу.

Комендантська година

За словами Зеленського, сьогодні, 15 січня будуть рішення щодо послаблення комендантської години.

"Потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості", - заявив президент.

Віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба пояснив, що комендантська година в Україні не скасовується. Водночас допускаються тимчасові та точкові винятки, щоб:

забезпечити безперебійну роботу обʼєктів критичного життєзабезпечення;

дати людям можливість безпечно дістатися до "пунктів незламності" - за аналогією з доступом до укриттів;

забезпечити роботу закладів, що офіційно виконують функцію "пунктів незламності".

"Пункти незламності"

Паралельно посилюється робота "пунктів незламності": понад 10 тисяч пунктів вже перевірено, заявив Олексій Кулеба.

За його словами, частина доукомплектовується для забезпечення резервного живлення, стабільного зв’язку, води та базових умов для перебування людей, включно з маломобільними групами.

Міністерство внутрішніх справ України забезпечить перевірку та збільшення мережі пунктів підтримки та обігріву в містах. Щодо Києва ведеться окрема робота. Станом на зараз київські пункти підтримки потребують посилення.

Посилений режим поліції та рятувальників

Глава МВС Ігор Клименко в коментарі РБК-Україна заявив, що у столиці за умов надзвичайної ситуації до роботи залучено максимальну кількість сил системи відомства.

Рятувальники та поліцейські працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити безпеку людей, підтримку населення та правопорядок.

За його словами, у Києві розгорнуто понад 1 200 пунктів незламності, з них 90 - ДСНС та 30 - Національної поліції. Всі вони обладнані автономним живленням, опаленням, стабільним зв’язком, а також мають можливість приготування гарячих напоїв і надання допомоги громадянам.

На кожному пункті цілодобово чергує рятувальник, поліцейський або військовослужбовець Нацгвардії.

До роботи залучено близько 200 співробітників ДСНС та приблизно 1 000 поліцейських, які патрулюють місто піші та автопатрулі.

Клименко підкреслив, що система реагування на звернення населення працює цілодобово: на лінії 112 додано операторів, які приймають повідомлення про відсутність електро-, водо- та теплопостачання.

Всі дані оперативно передаються до штабу міністра енергетики для швидкої організації допомоги, а при потребі екіпажі екстрених.

Гаряча лінія 112 для критичних звернень

Лінія 112 приймає повідомлення про відсутність електрики, тепла та води.

До роботи залучено додаткових операторів, які передають інформацію до штабу та комісії ТЕБ і НС для швидкої організації допомоги людям.

Через 112 можна отримати дані про найближчий "пункт незламності" або місця обігріву, а також викликати екстрені служби.

Навіть за відсутності мобільного зв’язку доступ до 112 можливий через Wi-Fi у "пунктах незламності", торгових центрах та медичних закладах за допомогою додатку 112 Ukraine.