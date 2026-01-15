Хуже всего - в Киеве: что происходит с энергетикой Украины и какие решения уже есть

Главное:

Состояние чрезвычайной ситуации в энергетике для быстрого реагирования будет юридически зафиксировано.

Особенно сложная ситуация в Киеве.

Зеленский поручил увеличить импорт электричества и пересмотреть комендантский час там, где это возможно.

Количество "пунктов несокрушимости" увеличивают. Проверено более 10 тысяч пунктов.

Создан круглосуточный штаб по ликвидации последствий обстрелов энергетических объектов в Киеве и области.

Правительство пояснило: комендантский час не отменяется, но допускаются временные и точечные исключения.

Горячая линия 112 принимает сообщения об отсутствии электричества, тепла и воды.

Ситуация по регионам, совещание с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел онлайн специальное селекторное совещание по ситуации в энергетике с участием чиновников и представителей местных властей Киева и области, Харькова, Днепровской, Сумской, Черниговской областей.

"Особенно сложная ситуация в Киеве - время городскими властями потеряно, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что правительство Украины должно немедленно, сегодня в течение дня обеспечить все необходимые решения для упрощения и увеличения импорта электроэнергии как государственными компаниями, так и частной сферой.

"Ожидаю также немедленного упрощения регуляций для подключения в сеть дополнительного оборудования", - написал Зеленский.

Он отметил подготовку Харькова за очень ответственный подход в организации работы энергосферы в чрезвычайных обстоятельствах.

Чиновники взяли в работу запросы от Днепропетровщины - Днепр, Кривой Рог, другие города и общины региона .

Зеленский поручил правительству отдельно проработать запросы и ситуацию на Черниговщине.

Отдельно на совещании Зеленский и чиновники обсудили ситуацию в Бориспольском и Броварском районах Киевской области.

"Непростая ситуация на Сумщине - стараемся помочь. На вечер сегодня ожидаю докладов по выполнению тех вещей, которые определены", - добавил президент.

Отдельно он провел совещание с министром обороны Украины и командующим Воздушных сил ВСУ по защите энергетических объектов и дополнительных запросов к партнерам на поддержку ПВО.

В Киеве - сложнее всего

Энергокризис в столице начался после того, как в декабре и в начале января Киев подвергся масштабным обстрелам энергетической инфраструктуры со стороны России.

После ночной атаки 9 января некоторые многоэтажки до сих пор остаются без отопления. По данным КГГА, 287 домов из 6 тысяч, которые временно остались без тепла, до сих пор не подключены (из-за повреждения энергетических объектов город был вынужден остановить централизованное отопление примерно в этих 6 тысячах домов).

Мэр Киева отметил, что дефицит электроэнергии есть даже для критической инфраструктуры, и посоветовал жителям, по возможности, выехать за город.

Сейчас весь Киев находится на экстренных отключениях света. По состоянию на вчера свет на правом подавали по графику ориентировочно 5 часов со светом и 5 часов - без. На левом берегу сложнее: 3-4 часа со светом и 9-10 часов без.

В районах с наибольшими проблемами жилые дома подключены к генераторам большой мощности, которые уменьшают нагрузку на сеть и обеспечивают жизнедеятельность кварталов.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что сегодня количество отключений должно уменьшиться, если Россия не будет осуществлять новых массированных атак.

В Киеве работают примерно 1,3 тысячи "пунктов несокрушимости", где жители могут согреться и зарядить гаджеты.

Из-за низких температур и длительных отключений света некоторые супермаркеты временно приостановили работу, однако правительство поддерживает контакт с ритейлерами для обеспечения населения продуктами.

Новоназначенный первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что Харьков был значительно лучше подготовлен к перебоям с электроснабжением, чем Киев, и анонсировал проведение кризисных мероприятий в столице.

Первые приоритеты

Президент Украины Владимир Зеленский 14 января также проводил важное совещание по вопросам энергетики, на котором обсудили ситуацию в ряде городов, в частности Киеве, Одессе, Днепре и Кривом Роге.

Еще вчера он отметил, в столице сейчас особенно сложно, где пока сделано значительно меньше для подготовки к сложным условиям, и эту ситуацию необходимо срочно исправлять.

По его словам, юридически состояние чрезвычайной ситуации в энергетике будет зафиксировано, что даст правительству и энергетическим компаниям больше возможностей для оперативного реагирования.

Глава государства поручил увеличить возможности импорта электричества - все бизнес возможности.

Также среди его поручений увеличение "пунктов несокрушимости" и пересмотр комендантского часа на время чрезвычайной ситуации там, где ситуация с безопасностью это позволяет.

Киев уже имеет круглосуточный штаб

Уже сформирован круглосуточно действующий штаб для Киева, его работа будет курироваться на правительственном уровне.

Шмыгаль будет координировать ремонт энергообъектов, формирование запасов оборудования, привлечение международной помощи и усиление защиты инфраструктуры.

"Наша задача - оперативно и эффективно реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением", - заявил Шмыгаль.

Отдельное внимание - усиление защиты энергетической инфраструктуры. Сформирован перечень мероприятий и будут определены ответственные за организацию процесса.

Комендантский час

По словам Зеленского, сегодня, 15 января будут решения по ослаблению комендантского часа.

"Нужны достаточные послабления на время чрезвычайно холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности", - заявил президент.

Вице-премьер по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба пояснил, что комендантский час в Украине не отменяется. В то же время допускаются временные и точечные исключения, чтобы:

обеспечить бесперебойную работу объектов критического жизнеобеспечения;

дать людям возможность безопасно добраться до "пунктов несокрушимости" - по аналогии с доступом к укрытиям;

обеспечить работу учреждений, официально выполняющих функцию "пунктов несокрушимости".

"Пункты несокрушимости"

Параллельно усиливается работа "пунктов несокрушимости": более 10 тысяч пунктов уже проверено, заявил Алексей Кулеба.

По его словам, часть доукомплектовывается для обеспечения резервного питания, стабильной связи, воды и базовых условий для пребывания людей, включая маломобильные группы.

Министерство внутренних дел Украины обеспечит проверку и увеличение сети пунктов поддержки и обогрева в городах. По Киеву ведется отдельная работа. По состоянию на сейчас киевские пункты поддержки нуждаются в усилении.

Усиленный режим полиции и спасателей

Глава МВД Игорь Клименко в комментарии РБК-Украина заявил, что в столице в условиях чрезвычайной ситуации к работе привлечено максимальное количество сил системы ведомства.

Спасатели и полицейские работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность людей, поддержку населения и правопорядок.

По его словам, в Киеве развернуто более 1 200 пунктов несокрушимости, из них 90 - ГСЧС и 30 - Национальной полиции. Все они оборудованы автономным питанием, отоплением, стабильной связью, а также имеют возможность приготовления горячих напитков и оказания помощи гражданам.

На каждом пункте круглосуточно дежурит спасатель, полицейский или военнослужащий Нацгвардии.

К работе привлечено около 200 сотрудников ГСЧС и около 1 000 полицейских, которые патрулируют город пешие и автопатрули.

Клименко подчеркнул, что система реагирования на обращения населения работает круглосуточно: на линии 112 добавлены операторы, которые принимают сообщения об отсутствии электро-, водо- и теплоснабжения.

Все данные оперативно передаются в штаб министра энергетики для быстрой организации помощи, а при необходимости экипажи экстренных.

Горячая линия 112 для критических обращений

Линия 112 принимает сообщения об отсутствии электричества, тепла и воды.

К работе привлечены дополнительные операторы, которые передают информацию в штаб и комиссии ТЭБ и ЧС для быстрой организации помощи людям.

Через 112 можно получить данные о ближайшем "пункте несокрушимости" или местах обогрева, а также вызвать экстренные службы.

Даже при отсутствии мобильной связи доступ к 112 возможен через Wi-Fi в "пунктах несокрушимости", торговых центрах и медицинских учреждениях с помощью приложения 112 Ukraine.