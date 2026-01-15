Хуже всего - в Киеве: что происходит с энергетикой Украины и какие решения уже есть

В Украине уже есть первые решения в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике и готовят послабления по комендантскому часу. Сложнее всего сейчас в Киеве, где правительство взяло управление ситуацией под свой контроль.
РБК-Украина рассказывает, какая сложилась ситуация с энергоснабжением, какие решения уже приняты и что еще готовит власть.
Главное:
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел онлайн специальное селекторное совещание по ситуации в энергетике с участием чиновников и представителей местных властей Киева и области, Харькова, Днепровской, Сумской, Черниговской областей.
"Особенно сложная ситуация в Киеве - время городскими властями потеряно, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города", - заявил Зеленский.
Также он отметил, что правительство Украины должно немедленно, сегодня в течение дня обеспечить все необходимые решения для упрощения и увеличения импорта электроэнергии как государственными компаниями, так и частной сферой.
"Ожидаю также немедленного упрощения регуляций для подключения в сеть дополнительного оборудования", - написал Зеленский.
Он отметил подготовку Харькова за очень ответственный подход в организации работы энергосферы в чрезвычайных обстоятельствах.
Чиновники взяли в работу запросы от Днепропетровщины - Днепр, Кривой Рог, другие города и общины региона .
Зеленский поручил правительству отдельно проработать запросы и ситуацию на Черниговщине.
Отдельно на совещании Зеленский и чиновники обсудили ситуацию в Бориспольском и Броварском районах Киевской области.
"Непростая ситуация на Сумщине - стараемся помочь. На вечер сегодня ожидаю докладов по выполнению тех вещей, которые определены", - добавил президент.
Отдельно он провел совещание с министром обороны Украины и командующим Воздушных сил ВСУ по защите энергетических объектов и дополнительных запросов к партнерам на поддержку ПВО.
Энергокризис в столице начался после того, как в декабре и в начале января Киев подвергся масштабным обстрелам энергетической инфраструктуры со стороны России.
После ночной атаки 9 января некоторые многоэтажки до сих пор остаются без отопления. По данным КГГА, 287 домов из 6 тысяч, которые временно остались без тепла, до сих пор не подключены (из-за повреждения энергетических объектов город был вынужден остановить централизованное отопление примерно в этих 6 тысячах домов).
Мэр Киева отметил, что дефицит электроэнергии есть даже для критической инфраструктуры, и посоветовал жителям, по возможности, выехать за город.
Сейчас весь Киев находится на экстренных отключениях света. По состоянию на вчера свет на правом подавали по графику ориентировочно 5 часов со светом и 5 часов - без. На левом берегу сложнее: 3-4 часа со светом и 9-10 часов без.
В районах с наибольшими проблемами жилые дома подключены к генераторам большой мощности, которые уменьшают нагрузку на сеть и обеспечивают жизнедеятельность кварталов.
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что сегодня количество отключений должно уменьшиться, если Россия не будет осуществлять новых массированных атак.
В Киеве работают примерно 1,3 тысячи "пунктов несокрушимости", где жители могут согреться и зарядить гаджеты.
Из-за низких температур и длительных отключений света некоторые супермаркеты временно приостановили работу, однако правительство поддерживает контакт с ритейлерами для обеспечения населения продуктами.
Новоназначенный первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что Харьков был значительно лучше подготовлен к перебоям с электроснабжением, чем Киев, и анонсировал проведение кризисных мероприятий в столице.
Президент Украины Владимир Зеленский 14 января также проводил важное совещание по вопросам энергетики, на котором обсудили ситуацию в ряде городов, в частности Киеве, Одессе, Днепре и Кривом Роге.
Еще вчера он отметил, в столице сейчас особенно сложно, где пока сделано значительно меньше для подготовки к сложным условиям, и эту ситуацию необходимо срочно исправлять.
По его словам, юридически состояние чрезвычайной ситуации в энергетике будет зафиксировано, что даст правительству и энергетическим компаниям больше возможностей для оперативного реагирования.
Глава государства поручил увеличить возможности импорта электричества - все бизнес возможности.
Также среди его поручений увеличение "пунктов несокрушимости" и пересмотр комендантского часа на время чрезвычайной ситуации там, где ситуация с безопасностью это позволяет.
Уже сформирован круглосуточно действующий штаб для Киева, его работа будет курироваться на правительственном уровне.
Шмыгаль будет координировать ремонт энергообъектов, формирование запасов оборудования, привлечение международной помощи и усиление защиты инфраструктуры.
"Наша задача - оперативно и эффективно реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением", - заявил Шмыгаль.
Отдельное внимание - усиление защиты энергетической инфраструктуры. Сформирован перечень мероприятий и будут определены ответственные за организацию процесса.
По словам Зеленского, сегодня, 15 января будут решения по ослаблению комендантского часа.
"Нужны достаточные послабления на время чрезвычайно холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности", - заявил президент.
Вице-премьер по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба пояснил, что комендантский час в Украине не отменяется. В то же время допускаются временные и точечные исключения, чтобы:
Параллельно усиливается работа "пунктов несокрушимости": более 10 тысяч пунктов уже проверено, заявил Алексей Кулеба.
По его словам, часть доукомплектовывается для обеспечения резервного питания, стабильной связи, воды и базовых условий для пребывания людей, включая маломобильные группы.
Министерство внутренних дел Украины обеспечит проверку и увеличение сети пунктов поддержки и обогрева в городах. По Киеву ведется отдельная работа. По состоянию на сейчас киевские пункты поддержки нуждаются в усилении.
Глава МВД Игорь Клименко в комментарии РБК-Украина заявил, что в столице в условиях чрезвычайной ситуации к работе привлечено максимальное количество сил системы ведомства.
Спасатели и полицейские работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность людей, поддержку населения и правопорядок.
По его словам, в Киеве развернуто более 1 200 пунктов несокрушимости, из них 90 - ГСЧС и 30 - Национальной полиции. Все они оборудованы автономным питанием, отоплением, стабильной связью, а также имеют возможность приготовления горячих напитков и оказания помощи гражданам.
На каждом пункте круглосуточно дежурит спасатель, полицейский или военнослужащий Нацгвардии.
К работе привлечено около 200 сотрудников ГСЧС и около 1 000 полицейских, которые патрулируют город пешие и автопатрули.
Клименко подчеркнул, что система реагирования на обращения населения работает круглосуточно: на линии 112 добавлены операторы, которые принимают сообщения об отсутствии электро-, водо- и теплоснабжения.
Все данные оперативно передаются в штаб министра энергетики для быстрой организации помощи, а при необходимости экипажи экстренных.
Линия 112 принимает сообщения об отсутствии электричества, тепла и воды.
К работе привлечены дополнительные операторы, которые передают информацию в штаб и комиссии ТЭБ и ЧС для быстрой организации помощи людям.
Через 112 можно получить данные о ближайшем "пункте несокрушимости" или местах обогрева, а также вызвать экстренные службы.
Даже при отсутствии мобильной связи доступ к 112 возможен через Wi-Fi в "пунктах несокрушимости", торговых центрах и медицинских учреждениях с помощью приложения 112 Ukraine.
Ситуацию в энергетике в Киеве и других регионах осложняют не только российские обстрелы, но и сильные морозы, которые дополнительно нагружают систему. В частности в столице утром температура воздуха упала до -18.
По словам синоптика Наталки Диденко, сроки возможного потепления постоянно отодвигаются. Если раньше прогнозировали повышение температуры около 15-17 января, то сейчас существенного потепления в ближайшее время не ожидается.
Напомним, что в Украинском гидрометеоцентре описали, каким будет январь 2026 года в Украине.