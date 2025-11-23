Найгірша погода - у західних областях: синоптик дала прогноз в Україна на сьогодні

В Україні сьогодні, 23 листопада, буде хмарно. У низці регіонів очікується дощ та мокрий сніг, а на дорогах - ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.
"Синоптична неділя найскладнішою очікується у західних областях України - мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Словом, очікується класична какабека!", - розповіла Діденко.
За її словами, на півночі - місцями невеликий дощ, ввечері на Житомирщині та Київщині можливо з мокрим снігом.
На сході - без опадів. На півдні - дощ ймовірний лише на Одещині.
У центральній частині дощі пройдуть на Вінниччині (можливо подекуди з мокрим снігом), Черкащині. Полтавщині, На Дніпропетровщині та в Кропивницькому з районами - без істотних опадів.
Температура повітря 23-го листопада передбачається найнижчою у західних областях України, вдень +1+5 градусів.
У північних областях +4+8 градусів.
На решті території України - весняна погода, +10+15, на півдні до +17 градусів.
У Києві сьогодні буде хмарно, вогко. Вдень до +7 градусів, а ввечері навіть потеплішає до +9 градусів.
