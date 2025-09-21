Найгарячіше було під Покровськом і Новопавлівкою: Генштаб оновив карти боїв

Минулої доби на фронті відбулося 151 зіткнення. Росіяни випустили ракети й бомби, атакували дронами, але ЗСУ відбили масові штурми й вдарили у відповідь.

Протягом минулої доби російські війська завдали одного ракетного удару із застосуванням 37 ракет, 71 авіаційного удару та скинули 120 керованих авіабомб. Крім того, противник здійснив 4785 обстрілів, з яких 86 - із реактивних систем залпового вогню, та використав 6322 дрони-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали райони Білогір’я на Запоріжжі та Козацького на Херсонщині.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили станцію управління безпілотниками та чотири райони зосередження особового складу і техніки окупантів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося сім боїв. Ворог здійснив десять авіаударів, скинувши 15 керованих бомб, та провів 218 обстрілів, з них один - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська відбили сім атак у районах Вовчанська, Красного Першого, у напрямку Западного та Бочкового.

На Куп'янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів у бік Мирного.

На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався просунутися в районах Греківки, Новомихайлівки, Шандриголового та у напрямку Новоселівки.

На Сіверському напрямку відбито шість штурмів у районах Дронівки та Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три бої поблизу Ступочок та Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 15 разів у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки та у бік Берестка.

На Покровському напрямку сталося 52 зіткнення. Ворог діяв у районах Володимирівки, Никанорівки, Родинського, Червоного Лиману, Новоекономічного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного, Нового Шахового, Лисівки, Звірового, Новоукраїнки, а також у напрямках Покровська, Козацького та Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку українські військові зупинили 22 штурми у районах Мирного, Піддубного, Філії, Андріївки-Клевцового, Січневого, Маліївки, Комишувахи, Новоіванівки, а також у напрямках Березового та Нововасилівського.

На Гуляйпільському напрямку противник шість разів атакував позиції ЗСУ в районах Полтавки та Ольгівського.

На Оріхівському напрямку відбито одну атаку біля Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби просунутися у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань противника не зафіксовано.

Фото: найгарячіше залишається на Донеччині (Генштаб ЗСУ)