Горячее всего было под Покровском и Новопавловкой: Генштаб обновил карты боев

За прошедшие сутки на фронте произошло 151 столкновение. Россияне выпустили ракеты и бомбы, атаковали дронами, но ВСУ отбили массовые штурмы и ударили в ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки российские войска нанесли один ракетный удар с применением 37 ракет, 71 авиационный удар и сбросили 120 управляемых авиабомб. Кроме того, противник совершил 4785 обстрелов, из которых 86 - из реактивных систем залпового огня, и использовал 6322 дрона-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись районы Белогорья в Запорожье и Казацкого на Херсонщине.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили станцию управления беспилотниками и четыре района сосредоточения личного состава и техники оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях состоялось семь боев. Враг совершил десять авиаударов, сбросив 15 управляемых бомб, и провел 218 обстрелов, из них один - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска отбили семь атак в районах Волчанска, Красного Первого, в направлении Западного и Бочкового.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов в сторону Мирного.

На Лиманском направлении противник 15 раз пытался продвинуться в районах Грековки, Новомихайловки, Шандриголово и в направлении Новоселовки.

На Северском направлении отбито шесть штурмов в районах Дроновки и Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боя вблизи Ступочек и Часового Яра.

На Торецком направлении россияне атаковали 15 раз в районах Иванополье, Щербиновки, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Полтавки, Софиевки и в сторону Берестка.

На Покровском направлении произошло 52 столкновения. Враг действовал в районах Владимировки, Никаноровки, Родинского, Красного Лимана, Новоэкономического, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного, Нового Шахматного, Лисовки, Звериного, Новоукраинки, а также в направлениях Покровска, Казацкого и Новопавловки.

На Новопавловском направлении украинские военные остановили 22 штурма в районах Мирного, Поддубного, Филии, Андреевки-Клевцового, Январского, Малиевки, Камышевахи, Новоивановки, а также в направлениях Березового и Нововасильевского.

На Гуляйпольском направлении противник шесть раз атаковал позиции ВСУ в районах Полтавки и Ольговского.

На Ореховском направлении отбита одна атака возле Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки продвинуться в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок противника не зафиксировано.

Фото: самое горячее остается на Донетчине (Генштаб ВСУ)