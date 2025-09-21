Горячее всего было под Покровском и Новопавловкой: Генштаб обновил карты боев
За прошедшие сутки на фронте произошло 151 столкновение. Россияне выпустили ракеты и бомбы, атаковали дронами, но ВСУ отбили массовые штурмы и ударили в ответ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки российские войска нанесли один ракетный удар с применением 37 ракет, 71 авиационный удар и сбросили 120 управляемых авиабомб. Кроме того, противник совершил 4785 обстрелов, из которых 86 - из реактивных систем залпового огня, и использовал 6322 дрона-камикадзе.
Авиационным ударам подверглись районы Белогорья в Запорожье и Казацкого на Херсонщине.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили станцию управления беспилотниками и четыре района сосредоточения личного состава и техники оккупантов.
- На Северо-Слобожанском и Курском направлениях состоялось семь боев. Враг совершил десять авиаударов, сбросив 15 управляемых бомб, и провел 218 обстрелов, из них один - из РСЗО.
- На Южно-Слобожанском направлении украинские войска отбили семь атак в районах Волчанска, Красного Первого, в направлении Западного и Бочкового.
- На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов в сторону Мирного.
- На Лиманском направлении противник 15 раз пытался продвинуться в районах Грековки, Новомихайловки, Шандриголово и в направлении Новоселовки.
- На Северском направлении отбито шесть штурмов в районах Дроновки и Серебрянки.
- На Краматорском направлении зафиксировано три боя вблизи Ступочек и Часового Яра.
- На Торецком направлении россияне атаковали 15 раз в районах Иванополье, Щербиновки, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Полтавки, Софиевки и в сторону Берестка.
- На Покровском направлении произошло 52 столкновения. Враг действовал в районах Владимировки, Никаноровки, Родинского, Красного Лимана, Новоэкономического, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного, Нового Шахматного, Лисовки, Звериного, Новоукраинки, а также в направлениях Покровска, Казацкого и Новопавловки.
- На Новопавловском направлении украинские военные остановили 22 штурма в районах Мирного, Поддубного, Филии, Андреевки-Клевцового, Январского, Малиевки, Камышевахи, Новоивановки, а также в направлениях Березового и Нововасильевского.
- На Гуляйпольском направлении противник шесть раз атаковал позиции ВСУ в районах Полтавки и Ольговского.
- На Ореховском направлении отбита одна атака возле Новоандреевки.
- На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки продвинуться в направлении Антоновского моста.
- На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок противника не зафиксировано.
Фото: самое горячее остается на Донетчине (Генштаб ВСУ)
Напомним, за прошедшие сутки российские войска потеряли еще 1010 оккупантов. Также украинские защитники уничтожили 25 артиллерийских систем, 553 вражеских БпЛА и один танк.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что украинские защитники во время операции на Добропольском направлении смогли освободить от оккупантов семь населенных пунктов. Генерал отметил, что продвижение украинских защитников вглубь обороны россиян составляет от 3 до 7 километров.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские защитники проводят контрнаступательную операцию под Добропольем и в районе Покровска.