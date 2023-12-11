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"Найдосконаліший боєць у хевівейті". Усик отримав порцію компліментів екс-чемпіона світу

Понеділок 11 грудня 2023 16:30
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"Найдосконаліший боєць у хевівейті". Усик отримав порцію компліментів екс-чемпіона світу Фото: Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик під час спільного заходу в Лондоні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Імениті боксери продовжують ділитися прогнозами на об'єднавчий поєдинок у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі. Свої міркування озвучив і колишній чемпіон у другій середній ваговій категорії Джордж Гроувз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seconds Out.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Гроувз упевнений, що Усик – кращий боєць за Ф'юрі. На думку британця, український боксер поєднав хорошу форму зі спортивним розумом. Це робить його "найдосконалішим бійцем" у хевівейті на сьогодні.

"Олександр у певному сенсі вінтажний боєць зі своїм боксерським IQ, знаннями про ринг, навичками маніпуляції суперниками. Я фанат Усика. Йому доведеться в бою з Ф'юрі мати справу з великим зростом, розмахом рук, габаритами і ваго, але я вважаю, що він здатен впоратися з цим", – додав Гроувз.

Раніше команда Усика розпочала пошуки спаринг-партнерів для українця. У мережі з'явився перелік вимог до потенційних учасників табору чемпіона. Ідеальний суперник Усика на тренуваннях повинен бути максимально схожий на Ф'юрі.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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Олександр Усик Бокс
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