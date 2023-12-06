Усик – Ф'юрі. Команда українця в пошуках спаринг-партнерів: відомі вимоги та гонорар

Директор команди українського боксера Олександра Усика розпочав відбір партнерів для тренування перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті проти британця Тайсона Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ready to Fight .

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Менеджер Сергій Лапін активно зайнявся пошуком спаринг-партнерів для свого клієнта. Команда Усика визначилася з необхідними параметрами запрошених для підготовки до бою проти Ф'юрі боксерів. Наразі українець тренується перед об'єднавчим поєдинком в іспанській Валенсії.

Ідеальний спаринг-партнер Усика повинен битися в лівосторонній стійці, бути "правшою", мати високий зріст і значний розмах рук, належати до першої важкої вагової категорії. Гонорар за один спаринг складе 400 доларів. Параметри Ф'юрі схожі – 2,06 м зросту, 216 см розмаху рук, лівостороння стійка.

Головні вимоги команди Усика до потенційних спаринг-партнерів:

зріст – 200-210 см

розмах рук – 200-216 см

вага – мінімум 79,5 кг

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.