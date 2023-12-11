"Самый совершенный боец в хевивейте". Усик получил порцию комплиментов экс-чемпиона мира

Именитые боксеры продолжают делиться прогнозами на объединительный поединок в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Свои рассуждения озвучил и бывший чемпион во второй средней весовой категории Джордж Гроувз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seconds Out .

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Гроувз уверен, что Усик – лучше Фьюри боец. По мнению британца, украинский боксер объединил хорошую форму со спортивным умом. Это делает его "самым совершенным бойцом" в хевивейте на сегодня.

"Александр в определенном смысле винтажный боец со своим боксерским IQ, знаниями о ринге, навыками манипуляции соперниками. Я фанат Усика. Ему придется в бою с Фьюри иметь дело с большим ростом, размахом рук, габаритами и весом, но я считаю, что он способен справиться с этим", – добавил Гроувз.

Ранее команда Усика приступила к поискам спарринг-партнеров для украинца. В сети появился список требований к потенциальным участникам лагеря чемпиона. Идеальный соперник Усика на тренировках должен быть максимально похож на Фьюри.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.