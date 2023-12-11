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"Самый совершенный боец в хевивейте". Усик получил порцию комплиментов экс-чемпиона мира

Понедельник 11 декабря 2023 16:30
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"Самый совершенный боец в хевивейте". Усик получил порцию комплиментов экс-чемпиона мира Фото: Тайсон Фьюри и Александр Усик во время совместного мероприятия в Лондоне (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Именитые боксеры продолжают делиться прогнозами на объединительный поединок в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Свои рассуждения озвучил и бывший чемпион во второй средней весовой категории Джордж Гроувз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seconds Out.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Гроувз уверен, что Усик – лучше Фьюри боец. По мнению британца, украинский боксер объединил хорошую форму со спортивным умом. Это делает его "самым совершенным бойцом" в хевивейте на сегодня.

"Александр в определенном смысле винтажный боец со своим боксерским IQ, знаниями о ринге, навыками манипуляции соперниками. Я фанат Усика. Ему придется в бою с Фьюри иметь дело с большим ростом, размахом рук, габаритами и весом, но я считаю, что он способен справиться с этим", – добавил Гроувз.

Ранее команда Усика приступила к поискам спарринг-партнеров для украинца. В сети появился список требований к потенциальным участникам лагеря чемпиона. Идеальный соперник Усика на тренировках должен быть максимально похож на Фьюри.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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