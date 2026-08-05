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Самые дорогие научные эксперименты в истории: сколько человечество заплатило за великие открытия

19:11 05.08.2026 Ср
4 мин
Сколько мы потратили на покорение атома и космоса?
aimg Ольга Завада
Самые дорогие научные эксперименты в истории: сколько человечество заплатило за великие открытия Известна цена самых больших прорывов человечества (фото: Pexels)
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Самые амбициозные научные эксперименты нередко обходятся дороже космических программ целых государств.

Медиа РБК-Украина со ссылкой на BGR собрало самые дорогостоящие научные проекты в истории, которые обошлись человечеству в миллиарды долларов, а иногда - в десятки тысяч жизней.

Стоимость проектов указана в долларах США, если не указано иное. В списке указаны проекты по градации от самого дешевого до самого дорогого (прим. ред.).

Радиотелескоп Very Large Array (VLA) - 78,5 млн долларов

Период: утвержден в 1972 году, построен в 1980 году.

Бюджет: 78,5 млн долларов в ценах 1972 года (около 627 млн долларов в пересчете на 2026 год).

Комплекс из 28 радиоантен в штате Нью-Мексико работает как единственный гигантский телескоп, получая высокочёткие изображения черных дыр и нейтронных звезд.

В настоящее время идет подготовка масштабного обновления проекта к версии Next Generation Very Large Array стоимостью около 2 млрд долларов.

Подводная обсерватория NEPTUNE - 79 млн долларов

Период: строительство началось в 2007 году.

Бюджет: 111 млн канадских долларов (79 млн долларов США) и дополнительно 17 млн канадских долларов ежегодного обслуживания.

Крупнейшая в мире подводная обсерватория, созданная Ocean Networks Canada, включает более 800 км высокоскоростного оптического кабеля на дне Тихого океана.

Гордость проекта - глубоководные дистанционные вездеходы Wally и Wally 2.

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Мангеттенский проект - 2,2 млрд долларов

Период: 1942-1945 годы.

Бюджет: 2,2 млрд долларов в то время (более 40 млрд долларов в пересчете на 2026 год).

Секретная программа США и союзников по созданию первого в мире атомного оружия. Над проектом работали тысячи ученых из США, Великобритании, Германии и Канады.

Именно в его пределах создали три атомные бомбы: Trinity для первого ядерного испытания, Little Boy, сброшенную на Хиросиму, и Fat Man, которую применили против Нагасаки.

Научным руководителем был Роберт Оппенгеймер, а военным - генерал Лесли Гровз.

Первая американская орбитальная станция Skylab - 2,3 млрд долларов

Период: запущенная в 1973 году.

Бюджет: более 2,3 млрд долларов.

Первая космическая станция США предназначалась для изучения длительного пребывания человека в невесомости и исследования солнечной радиации.

Благодаря технике Skylab астрофизик Риккардо Джаккони совершил открытия, за которые позже получил Нобелевскую премию в области физики.

Марсоход Curiosity - 2,5 млрд долларов

Период: миссия запущена в 2011 году, посадка на Марс - 2012 год.

Бюджет: 2,5 млрд долларов.

Работизированная лаборатория NASA на солнечных батареях исследует поверхность Марса уже более 14 лет и собирает данные для предстоящей высадки людей на Красную планету.

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Проект "Геном человека" - 3 млрд долларов

Период: 1990-2003 годы.

Бюджет: от 2,7 до 3 млрд долларов.

Международный научный проект под руководством Национальных институтов здоровья США позволил расшифровать и картировать более 90 процентов человеческого генома (остальные 10 процентов завершили к 2022 году).

Отдельное финансирование получила программа ELSI, изучающая этические и юридические последствия использования генетических данных.

Большой адронный коллайдер (CERN) - 4,75 млрд долларов

Период: строительство в 1998-2008 годах.

Бюджет: около 4,75 млрд долларов.

Самый большой в мире ускоритель частиц расположен в 27-километровом тоннеле под границей Швейцарии и Франции.

В 2012 году с его помощью был открыт бозон Гиггса ("частица Бога").

В настоящее время готовится обновление коллайдера к версии High-Luminosity, а к 2038 году планируется начало строительства нового ускорителя стоимостью 23 млрд долларов.

Программа Apollo от NASA - 25,4 млрд долларов

Период: 1960-1972 годы.

Бюджет: 25,4 млрд долларов (203 млрд долларов по состоянию на 2026 год с учетом инфляции).

Американская лунная программа, объявленная президентом Джоном Кеннеди в 1961 году, завершилась исторической высадкой Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну 20 июля 1969 в ходе миссии "Аполлон-11".

Международная космическая станция (МКС) - 150 млрд долларов

Период: запуск первого модуля в 1998 году, завершение миссии запланировано на 2030 год.

Бюджет: около 150 млрд долларов общих расходов, включая 3 млрд долларов ежегодного содержания и дополнительным 1 млрд долларов на затопление.

Самый дорогой и масштабный международный научный проект в истории, созданный усилиями США, Японии, Канады, стран Европы и других партнеров.

Станция играет роль как орбитальной лаборатории, так и глобального дипломатического инструмента.

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