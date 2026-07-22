Астероїд Апофіс пролетить повз Землю: це побачать мільярди людей

Астероїд Апофіс у 2029 році пролетить повз Землю на екстремально близькій відстані. Науковці прогнозують, що рідкісну космічну подію зможуть побачити неозброєним оком до 90 відсотків населення планети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Live Science .

Парамeтри астероїда та траєкторія прольоту

Астероїд Апофіс отримав своє ім'я на честь давньоєгипетського бога темряви та хаосу. Космічне тіло має арахісоподібну форму та діаметр близько 450 метрів у найширшій частині.

Початково об'єкт походив із Головного поясу астероїдів між Марсом і Юпітером, проте наразі рухається за орбітою між Венерою та Землею, здійснюючи повний оберт навколо Сонця кожні 10,5 місяця.

За даними Планетарного товариства, мінімальна відстань між Апофісом та Землею під час прольоту становитиме близько 30 600 кілометрів. Це значно далі від Міжнародної космічної станції, що перебуває на низькій навколоземній орбіті, проте ближче за висоту до геостаціонарних супутників.

За оцінками науковців, ймовірність зіткнення Апофіса із Землею під час цього прольоту або протягом наступних 100 років дорівнює нулю.

Оскільки гравітаційне поле Землі потенційно може змінити орбіту об'єкта або спричинити структурні зміни на його поверхні, міжнародна спільнота планує детальний моніторинг події.

Зокрема, космічний апарат NASA OSIRIS-APEX здійснить зближення з астероїдом для дослідження його структури.

Генеральна Асамблея ООН оголосила 2029 рік Міжнародним роком обізнаності про астероїдну загрозу та планетарну оборону.

Вчені представили нові карти, на яких показано, скільки людей перебуватиме у зоні видимості астероїда в кожну мить його семигодинного прольоту повз Землю (зображення: eclipseatlas)

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Зони видимості та умови для спостереження

Проліт триватиме близько семи годин. Протягом цього часу астероїд буде видно як помірно яскраву точку, що повільно переміщується через сузір'я на швидкості, що співмірна зі швидкістю руху штучного супутника.

Траєкторія польоту Апофіса (зображення: eclipseatlas)

Можливість спостереження залежатиме від географічного розташування та часу доби:

На початку прольоту об'єкт зможуть спостерігати до 4,5 мільярда людей на території Австралії та більшості країн Азії.

Пікова фаза видимості припадає на середину траєкторії, коли Апофіс буде доступний для спостереження майже 5,7 мільярдам людей у Східній Африці, Південній Європі, Азії, Австралії та на Близькому Сході.

На завершальному етапі у максимальній точці зближення астероїд побачать близько 1,9 мільярда жителів у східній частині Південної Америки, Північній Африці та частині Європи.

Північна Америка є єдиним континентом, де астероїд не буде видно у нічному небі. Для спостереження в інших регіонах слід відшукати безхмарне небо та простір з низьким рівнем штучного освітлення.