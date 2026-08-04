ua en ru
Вт, 04 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Темна матерія може існувати у прихованому вимірі: фізики запропонували нову теорію

19:08 04.08.2026 Вт
2 хв
П'ятий вимір таки існує?
aimg Ольга Завада
Темна матерія може існувати у прихованому вимірі: фізики запропонували нову теорію Фізики обґрунтували існування темної матерії через 5D (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Попри те, що темна матерія становить більшу частину маси Всесвіту, людство досі не змогло її виявити. Нове дослідження припускає, що причина може критися не у технічних обмеженнях, а в особливостях самої будови простору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на наукове дослідження, опубліковане у фаховому віснику Physical Review D.

Команда астрофізиків під керівництвом Ю-Дая Цая висунула гіпотезу, що темна матерія та гіпотетичні частинки - темні фотони - розташовані в прихованому п'ятому просторовому вимірі.

Ця ідея є розвитком класичного концепту Калуци-Клейна 1920-х років, за яким додаткові виміри "згорнуті" на мікроскопічному рівні і тому залишаються непомітними.

Проте на противагу звичайній матерії, яка обмежена чотирма знайомими науці вимірами (трьома просторовими та часом - ред.), темні частинки мають прямий доступ до п'ятого виміру.

Геометричний резонанс: пошуки доказів

Ключовим елементом нової теорії є механізм "резонансу темної матерії".

Замість того щоб просто припустити фіксоване співвідношення мас темного фотона та частинки темної матерії, науковці вивели його безпосередньо з геометрії додаткового виміру.

Що це означає?

На противагу попереднім моделям, які сприймали резонанс як бездоказове припущення, фізики Шеффілда обґрунтували його через математичну форму 5D-простору;

У ранньому Всесвіті цей резонанс забезпечував сильну взаємодію між звичайною та темною матерією;

У міру розширення та охолодження космосу ця взаємодія різко ослабла, що й пояснює, чому сучасні наземні детектори не бачать прямих сигналів.

Читайте більше: Астероїд Апофіс пролетить повз Землю: це побачать мільярди людей

Астрофізики намагаються перевірити цю теорію експериментально. Зокрема, пошуком темних фотонів займається експеримент NA64 на базі CERN, а також альтернативні проєкти HeRALD та Oscura.

Крім того, модель 5D-резонансу пояснює, чому навколо Чумацького Шляху та Андромеди спостерігається менше карликових галактик, ніж передбачає стандартна космологічна модель.

Хоча прихильники модифікованої ньютонівської динаміки (MOND) намагаються пояснити ці аномалії зміною законів гравітації без введення нових частинок, найновіші дані з космічного телескопа Gaia та супутника Fermi свідчать саме на користь моделей із темною матерією.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Науковці
Новини
Зеленський анонсував нові операції СБУ проти РФ і "очищення" спецслужби
Зеленський анонсував нові операції СБУ проти РФ і "очищення" спецслужби
Аналітика
Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України
Роман Коткореспондент РБК-Україна Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України