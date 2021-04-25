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Найдены обломки затонувшей субмарины ВМС Индонезии: ее разорвало на три части

Автор: Андрей Василюк

Начальник штаба ВМС Индонезии Адмирал Юдо Маргоно заявил, что подводная лодка KRI Nanggala-402 была разорвана на три части. Найдены обломки, оторванные от основной части субмарины.

Об этом он заявил на пресс-конференции 25 апреля, передает CNN Indonesia.

"Найдены части KRI Nanggala. KRI Nanggala была разорвана на три части", - сказал Юдо.

Он пояснил, что найдена задняя часть корабля без сжатия корпуса, а также горизонтальные и вертикальные рули.

"Это корпус корабля, корма корабля. Он был отделен от основного корпуса, который деформирован", - сказал Юдо, показывая часть корабля на фотографии.

По его словам, информация о расколе корабля была получена на основе мониторинга судном KRI Rigel, которое в воскресенье смогло установить подводный контакт вокруг первой позиции потопления KRI Nanggala. Контакт был получен на глубине 800 метров.

Затем контакт установило судно MV Swift Rescue. Компания Swift Rescue развернула дистанционно-управляемый подводный аппарат для дальнейшего наблюдения за подводным контактом, предоставленным KRI Rigel. Так на глубине 838 метров удалось обнаружить части подводной лодки.

Напомним, 21 апреля у берегов Бали исчезла подводная лодка с 53 членами экипажа на борту. По прогнозам, кислорода том должно было хватить на 72 часа, то есть до утра 24 апреля.

Пропавшую подлодку ВМС Индонезии удалось обнаружить в водах близ Бали.

В субботу военно-морские силы Индонезии заявили, что со пропавшей подлодки изъяли предметы. Это указывает на то, что судно с 53 членами экипажа затонуло, и нет никакой надежды найти выживших.

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