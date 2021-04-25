Знайдено уламки затонулої субмарини ВМС Індонезії: її розірвало на три частини

Начальник штабу ВМС Індонезії адмірал Юдо Маргоно заявив, що підводний човен KRI Nanggala-402 був розірваний на три частини. Знайдені уламки, відірвані від основної частини субмарини.
Про це він заявив на прес-конференції 25 квітня, передає CNN Indonesia.
"Знайдені частини KRI Nanggala. KRI Nanggala була розірвана на три частини", - сказав Юдо.
Він пояснив, що знайдена задня частина корабля без стиснення корпусу, а також горизонтальні та вертикальні рулі.
"Це корпус корабля, корма корабля. Це було відокремлено від основного корпусу, який є деформованим ", - сказав Юдо, показуючи частину корабля на фотографії.
За його словами, інформація про розкол корабля була отримана на основі моніторингу судном KRI Rigel, яке у неділю змогло встановити підводний контакт навколо першої позиції потоплення KRI Nanggala. Контакт був отриманий на глибині 800 метрів.
Потім контакт встановило судно MV Swift Rescue. Компанія Swift Rescue розгорнула дистанційно-керований підводний апарат для подальшого спостереження за підводним контактом, наданим KRI Rigel. Так на глибині 838 метрів вдалося виявити частини підводного човна.
Нагадаємо, 21 квітня біля берегів Балі зник підводний човен з 53 членами екіпажу на борту. За прогнозами, кисню том мало вистачити на 72 години, тобто до ранку 24 квітня.
Зниклий підводний човен ВМС Індонезії вдалося виявити у водах поблизу Балі.
У суботу Військово-морські сили Індонезії заявили, що зі зниклого підводного човна вилучили предмети. Це вказує на те, що судно з 53 членами екіпажу затонуло, і немає жодної надії знайти тих, хто вижив.