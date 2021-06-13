Найдено тело мальчика, которого унесло течением реки на Прикарпатье

Спасатели нашли тело мальчика, которого унесло течением реки на Прикарпатье. Ребенок погиб.
Стало известно, что сегодня утром горные спасатели подняли на берег тело ребенка, в отношении которого осуществлялись поиски.
Об исчезновении ребенка сообщили вчера вечером.
Со слов очевидцев установлено, что на реке Черемош находилось трое детей, один из которых (мальчик, 12 лет) поскользнулся на камнях и упал в реку, после чего ребенка унесло вниз по течению.
Напомним, в Херсонской области искали 7-летнюю девочку. Ребенок играл во дворе возле своего дома и пропал.
Также под Киевом развернули поиск пропавшего 2-летнего малыша.