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Найдено тело мальчика, которого унесло течением реки на Прикарпатье

Автор: Анастасия Рокитна

Спасатели нашли тело мальчика, которого унесло течением реки на Прикарпатье. Ребенок погиб.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Стало известно, что сегодня утром горные спасатели подняли на берег тело ребенка, в отношении которого осуществлялись поиски.

Об исчезновении ребенка сообщили вчера вечером.

Со слов очевидцев установлено, что на реке Черемош находилось трое детей, один из которых (мальчик, 12 лет) поскользнулся на камнях и упал в реку, после чего ребенка унесло вниз по течению.

Фото: на Прикарпатье нашли тело ребенка (facebook.com/MNSIFR)

Напомним, в Херсонской области искали 7-летнюю девочку. Ребенок играл во дворе возле своего дома и пропал.

Также под Киевом развернули поиск пропавшего 2-летнего малыша.

Отметим, в Киеве искали девочку, которая исчезла из школы.

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