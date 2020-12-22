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В Киеве пятый день день ищут девочку, пропавшую из школы (фото и приметы)

Киев, Вторник 22 декабря 2020 10:44
В Киеве пятый день день ищут девочку, пропавшую из школы (фото и приметы)
В Киеве пропала 13-летняя девочка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве уже пятый день разыскивают 13-летнюю Елену Цыпаченко. Девочка 17 декабря ушла со школы с четвертого урока и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Ребенок учится в школе №13 по адресу улица Потапова, 3. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Приметы пропавшей девочки: ростом 168 сантиметров, худощавого телосложения, крашеные волосы рыжеватого оттенка, лицо овальное, нос курносый, родинка над верхней губой слева, видимая сутулость.

Она была одета в куртку короткую темно-зеленого (хаки) цвета, такого ж цвета шапочка, джинсы облегающие темно-синие, кроссовки черные, и при себе был рюкзак серебристого цвета.

Как сообщили в комментариях, телефон девочки отключен с 17 декабря.

В Киеве пятый день день ищут девочку, пропавшую из школы (фото и приметы)В Киеве пропала 13-летняя школьница Елена Цыпаченко (фото: Киев Оперативный)

В полиции просят, если вы владеете любой информацией о возможном местонахождении несовершеннолетней, звонить по номеру 102.

Как мы писали ранее, в Киеве уже шестой день полиция разыскивает без вести пропавшую Терезу Кондик.

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