Найближчий лікар не допоможе? Як розпізнати хворого їжака та що з ним робити далі

Як відрізнити здорового їжака від хворого

Експерт розповіла, що найчастіше "здоровий їжак намагається уникнути контакту з людиною".

При цьому він або тікає, або скручується, або ж навіть "голосно пфичить".

"Якщо ж ви зустріли їжака, який просто лежить (не тікає та не скручується), або ж кволо пересувається, або виглядає маленьким та знесиленим, або має помітні рани, або бігає по колу - це привід подбати про нього", - порадила зооволонтер.

Не нормально також, за її словами, якщо їжачок "гуляє" вдень, на сонці.

"Особливо якщо помічений вдень їжак не намагається негайно уникнути контакту", - додала Михайлюк.

Як правильно "підійти" до тварини в біді

Спеціаліст нагадала, що в цілому "їжаків краще не чіпати", адже "вони цього не люблять".

"Але якщо хтось знайшов знесилену чи поранену тваринку" - їй потрібно, звісно, допомогти.

При цьому брати її краще:

або в рукавичках;

або "через тканину".

"Ніколи не можна виключати ризик поколотись, або ж бути вкушеним", - визнала Михайлюк.

Вона розповіла, що для того, щоб підняти тварину із землі та пересадити, потрібно "обережненько, двома розкритими долонями "зайти" з боків і "піднирнути під пузьце".

"Головне - берегти пальці у такому положенні. Оскільки так їжак може до них дотягнутись і вкусити", - порадила експерт.

Як діяти далі та до кого можна звертатись

Сьогодні в Україні, за словами Михайлюк, "доволі сумна ситуація з ветеринарною допомогою їжакам".

"Це - не типова тварина, тож мало хто насправді розуміється на особливостях їхнього організма", - пояснила вона.

Отже, ветеринарні клініки зазвичай не приймають їжаків (як і інших диких тварин).

"У Києві є кілька фахівців, з якими ми співпрацюємо... З кількома клініками (буквально 3-4 по місту), де є лікарі, які розуміються на колючих", - повідомила зооволонтер.

Але це, згідно з її інформацією, "велике виключення із загального масиву закладів, в яких таких пацієнтів не приймають".

"Є також наша ветеринар у Харкові. Крім того, допомогу їжакам можуть надати у Полтаві", - поділилась Михайлюк.

Допомоги можуть потребувати як дорослі їжаки, так і юні особини (фото: надане РБК-Україна з архіву ППЇ)

Тим часом із громадських організацій, ППЇ - єдина, яка спецалізується конкретно на їжаках.

Саме до її фахівців можна звернутись за консультацією щодо лікування чи утримання знайденої тварини.

В окремих випадках ППЇ приймає їжаків у себе.

"Беремо зазвичай тих, кому потрібен специфічний догляд та регулярна медична допомога", - пояснила Михайлюк.

Знайти контакти ППЇ українці можуть як у соцмережах, так і на сайті.

"До нас можна звернутись у будь-який час (якщо знайшли їжачка). Хоча вночі, звісно, бажано телефонувати лише в критичних випадках (коли допомога потрібна терміново)", - наголосила зооволонтер.

Насамкінець вона нагадала, що у Києві діє також KARG (Kyiv Animal Rescue Group) - Команда порятунку тварин.

"Вони не беруть тварин на перетримку та лікування, але можуть допомогти із переміщенням по Києву та Київській області (із транспортуванням до клініки)", - підсумувала фахівець.