Ближайший врач не поможет? Как распознать больного ежа и что с ним делать дальше

Иногда встреча с ежом может сигнализировать человеку о том, что животному необходима помощь. Поэтому стоит разобраться, по каким признакам распознать беду и как действовать в такой ситуации.
Об этом рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина зооволонтер Первой частной ежарни (ППЇ) имени Армана Солдина Ксения Михайлюк.
Эксперт рассказала, что чаще всего "здоровый еж пытается избежать контакта с человеком".
При этом он либо убегает, либо скручивается, или даже "громко пыхтит".
"Если же вы встретили ежа, который просто лежит (не убегает и не скручивается), или же слабо передвигается, или выглядит маленьким и обессиленным, или имеет заметные раны, или бегает по кругу - это повод позаботиться о нем", - посоветовала зооволонтер.
Не нормально также, по ее словам, если ежик "гуляет" днем, на солнце.
"Особенно если замеченный днем еж не пытается немедленно избежать контакта", - добавила Михайлюк.
Специалист напомнила, что в целом "ежей лучше не трогать", ведь "они этого не любят".
"Но если кто-то нашел обессиленное или раненое животное" - ему нужно, конечно, помочь.
При этом брать его лучше:
"Никогда нельзя исключать риск уколоться, или же быть укушенным", - признала Михайлюк.
Она рассказала, что для того, чтобы поднять животное с земли и пересадить, нужно "осторожненько, двумя раскрытыми ладонями "зайти" по бокам и "поднырнуть под пузико".
"Главное - беречь пальцы в таком положении. Поскольку так еж может до них дотянуться и укусить", - посоветовала эксперт.
Сегодня в Украине, по словам Михайлюк, "довольно печальная ситуация с ветеринарной помощью ежам".
"Это - не типичное животное, поэтому мало кто на самом деле разбирается в особенностях их организма", - объяснила она.
Следовательно, ветеринарные клиники обычно не принимают ежей (как и других диких животных).
"В Киеве есть несколько специалистов, с которыми мы сотрудничаем... С несколькими клиниками (буквально 3-4 по городу), где есть врачи, которые разбираются в колючих", - сообщила зооволонтер.
Но это, согласно ее информации, "большое исключение из общего массива заведений, в которых таких пациентов не принимают".
"Есть также наша ветеринар в Харькове. Кроме того, помощь ежам могут предоставить в Полтаве", - поделилась Михайлюк.
Тем временем из общественных организаций, ППЇ - единственная, которая специализируется конкретно на ежах.
Именно к ее специалистам можно обратиться за консультацией насчет лечения или содержания найденного животного.
В отдельных случаях ППЇ принимает ежей у себя.
"Берем обычно тех, кому нужен специфический уход и регулярная медицинская помощь", - объяснила Михайлюк.
Найти контакты ППЇ украинцы могут как в соцсетях, так и на сайте.
"К нам можно обратиться в любое время (если нашли ежика). Хотя ночью, конечно, желательно звонить только в критических случаях (когда помощь нужна срочно)", - подчеркнула зооволонтер.
В завершение она напомнила, что в Киеве действует также KARG (Kyiv Animal Rescue Group) - Команда спасения животных.
"Они не берут животных на передержку и лечение, но могут помочь с перемещением по Киеву и Киевской области (с транспортировкой в клинику)", - подытожила специалист.
Напомним, ранее мы рассказывали, как часто нужно водить к ветеринару домашних животных.
Кроме того, мы объясняли, как помочь животным и птицам на улице в холодное время года, чтобы не навредить.
Читайте также, какие популярные растения на самом деле опасны для домашних животных.