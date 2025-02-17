Найближчими днями в Україні розпочне роботу місія МВФ
Міністр фінансів України Сергій Марченко та директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва обговорили підготовку до сьомого перегляду програми EFF. Місія МВФ розпочнеться вже найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
Як повідомили у відомстві, Марченко та Георгієва обговорили стан економіки України та прогрес у виконанні умов за програмою розширеного фінансування EFF.
"Мінфін спільно з командами Національного банку та МВФ продовжує працювати над впровадженням спільно визначених реформ. Ми успішно пройшли вже шість переглядів програми та працюємо над виконанням умов до сьомого перегляду і, як результат, отримання наступного траншу обсягом близько 917,5 млн доларів", - зазначив український міністр.
Зазначається, що за майже два роки дії програми розширеного фінансування Україна успішно завершила вже шість переглядів - вперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило залучити до держбюджету України близько 9,8 млрд доларів з передбачених програмою на 2023 - 2027 роки 15,5 млрд доларів.
У Мінфіні нагадали, що у 2025 році планується залучити 2,7 млрд доларів від МВФ за результатами чотирьох квартальних переглядів.
Програма EFF від МВФ
Нагадаємо, 31 березня 2023 року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування, відому як механізм розширеного фінансування, у рамках якої Україна отримає кредит на суму 15,6 мільярда доларів.
Програма передбачає два основні етапи: перший - термінове фінансування на період до завершення війни, другий - підтримку післявоєнного відновлення.
Також у 2023 році Україна вже отримала близько 4,5 мільярда доларів із загальної суми. У травні 2024 року український уряд розпочав із МВФ обговорення четвертого перегляду програми. За результатами цих переговорів 28 червня МВФ схвалив новий транш у розмірі 2,2 мільярда доларів для України.
У грудні 2024 року стало відомо про те, що Виконавча рада МВФ завершила шостий перегляд програми в межах EFF. Україна отримала шостий транш у розмірі 1,1 млрд доларів.
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