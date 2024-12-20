Україна отримає транш МВФ у розмірі 1,1 млрд доларів

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила шостий перегляд програми в межах EFF. За декілька днів Україна отримає транш за програмою на суму 1,1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВФ та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Рада директорів МВФ сьогодні завершила шостий перегляд розширеної угоди в рамках Програми розширеного фінансування для України. Це дозволить виплатити Україна близько 1,1 мільярда доларів на підтримку бюджету.

"Економіка України залишається стійкою, а показники EFF залишаються високими, незважаючи на складні умови. Органи влади виконали всі кількісні критерії ефективності та структурні контрольні показники на кінець вересня", - сказано у повідомленні.

Водночас Шмигаль уточнив, що кошти будуть спрямовані на фінансування важливих видатків бюджету.

"Сума загальних виплат Україні за цією програмою від початку її дії збільшиться до близько 9,8 мільярда доларів.

Також в НБУ уточнили, що у релізі МВФ відзначили ефективне виконання Україною програми EFF, попри складні умови війни. Зокрема, Україна виконала всі структурні маяки за шостим переглядом, та вже три структурні маяка.

"Вдячні партнерам з МВФ за сталу підтримку та конструктиву взаємодію. Завдяки потужній співпраці вдалося суттєво зменшити невизначеність щодо достатності та ритмічності міжнародної фінансової допомоги Україні у 2025 році", - прокоментував Голова Національного банку України Андрій Пишний

Раніше ми писали, що угоду України з МВФ про програму EFF на 15,6 млрд доларів було схвалено ще в березні 2023 року. За цією програмою вже отримано шість траншів загальним обсягом близько 8,7 млрд доларів.

Також варто нагадати, що МВФ у меморандумі за жовтень змінив прогноз тривалості війни в Україні та допомоги Києву від партнерів. Очікується, що в базовому сценарії війна закінчиться наприкінці 2025 року, а Україні протягом 2023-2027 років буде потрібно 151,4 млрд доларів.