В ближайшие дни в Украине начнет работу миссия МВФ в ближайшие дни

Министр финансов Украины Сергей Марченко и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обсудили подготовку к седьмому пересмотру программы EFF. Миссия МВФ начнется уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Как сообщили в ведомстве, Марченко и Георгиева обсудили состояние экономики Украины и прогресс в выполнении условий по программе расширенного финансирования EFF.

"Минфин совместно с командами Национального банка и МВФ продолжает работать над внедрением совместно определенных реформ. Мы успешно прошли уже шесть пересмотров программы и работаем над выполнением условий к седьмому пересмотру и, как результат, получение следующего транша объемом около 917,5 млн долларов", - отметил украинский министр.

Отмечается, что за почти два года действия программы расширенного финансирования Украина успешно завершила уже шесть пересмотров - впервые за историю сотрудничества с МВФ. Это позволило привлечь в госбюджет Украины около 9,8 млрд долларов из предусмотренных программой на 2023 - 2027 годы 15,5 млрд долларов.

В Минфине напомнили, что в 2025 году планируется привлечь 2,7 млрд долларов от МВФ по результатам четырех квартальных пересмотров.