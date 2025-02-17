В ближайшие дни в Украине начнет работу миссия МВФ в ближайшие дни
Министр финансов Украины Сергей Марченко и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обсудили подготовку к седьмому пересмотру программы EFF. Миссия МВФ начнется уже в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
Как сообщили в ведомстве, Марченко и Георгиева обсудили состояние экономики Украины и прогресс в выполнении условий по программе расширенного финансирования EFF.
"Минфин совместно с командами Национального банка и МВФ продолжает работать над внедрением совместно определенных реформ. Мы успешно прошли уже шесть пересмотров программы и работаем над выполнением условий к седьмому пересмотру и, как результат, получение следующего транша объемом около 917,5 млн долларов", - отметил украинский министр.
Отмечается, что за почти два года действия программы расширенного финансирования Украина успешно завершила уже шесть пересмотров - впервые за историю сотрудничества с МВФ. Это позволило привлечь в госбюджет Украины около 9,8 млрд долларов из предусмотренных программой на 2023 - 2027 годы 15,5 млрд долларов.
В Минфине напомнили, что в 2025 году планируется привлечь 2,7 млрд долларов от МВФ по результатам четырех квартальных пересмотров.
Программа EFF от МВФ
Напомним, 31 марта 2023 года Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования, известную как механизм расширенного финансирования, в рамках которой Украина получит кредит на сумму 15,6 миллиарда долларов.
Программа предусматривает два основных этапа: первый - срочное финансирование на период до завершения войны, второй - поддержку послевоенного восстановления.
Также в 2023 году Украина уже получила около 4,5 миллиарда долларов из общей суммы. В мае 2024 года украинское правительство начало с МВФ обсуждение четвертого пересмотра программы. По результатам этих переговоров 28 июня МВФ одобрил новый транш в размере 2,2 миллиарда долларов для Украины.
В декабре 2024 года стало известно о том, что Исполнительный совет МВФ завершил шестой пересмотр программы в рамках EFF. Украина получила шестой транш в размере 1,1 млрд долларов.
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