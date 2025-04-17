Найближчими днями на кордоні можуть виникнути черги: в ДСНС пояснили причину

За словами Демченка, раніше в будні дні кордон перетинали близько 70 тисяч людей. Сьогодні ж пасажиропотік продовжує зростати. Наприклад, за минулий день кордон перетнули 95 тисяч громадян, а у вихідні дні показник зріс до більше ніж 100 тисяч, серед яких українці становлять близько 85% від загальної кількості.

Речник ДПСУ додав, що перевага йде саме на в'їзд в Україну.

"За останній час перевага йде на в’їзд в Україну, і, зокрема, це стосується саме перетину кордону громадянами нашої держави... Через збільшення пасажиропотоку на окремих напрямках можуть виникати черги", - розповів Демченко.