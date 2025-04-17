В ближайшие дни на границе могут возникнуть очереди: в ГСЧС объяснили причину

По словам Демченко, ранее в будние дни границу пересекали около 70 тысяч человек. Сегодня же пассажиропоток продолжает расти. Например, за прошлый день границу пересекли 95 тысяч граждан, а в выходные дни показатель вырос до более чем 100 тысяч, среди которых украинцы составляют около 85% от общего количества.

Представитель ГПСУ добавил, что преимущество идет именно на въезд в Украину.

"За последнее время преимущество идет на въезд в Украину, и, в частности, это касается именно пересечения границы гражданами нашего государства... Из-за увеличения пассажиропотока на отдельных направлениях могут возникать очереди", - рассказал Демченко.