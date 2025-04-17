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В ближайшие дни на границе могут возникнуть очереди: в ГСЧС объяснили причину

Четверг 17 апреля 2025 11:28
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В ближайшие дни на границе могут возникнуть очереди: в ГСЧС объяснили причину Иллюстративное изображение: в ближайшие дни на границе могут возникнуть очереди (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Сергей Пышкин

Накануне Пасхи на украинской границе начал увеличиваться пассажиропоток. На отдельных направлениях возможны очереди, особенно в выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона.

По словам Демченко, ранее в будние дни границу пересекали около 70 тысяч человек. Сегодня же пассажиропоток продолжает расти. Например, за прошлый день границу пересекли 95 тысяч граждан, а в выходные дни показатель вырос до более чем 100 тысяч, среди которых украинцы составляют около 85% от общего количества.

Представитель ГПСУ добавил, что преимущество идет именно на въезд в Украину.

"За последнее время преимущество идет на въезд в Украину, и, в частности, это касается именно пересечения границы гражданами нашего государства... Из-за увеличения пассажиропотока на отдельных направлениях могут возникать очереди", - рассказал Демченко.

Усиление мер безопасности во время Пасхи

В течение последних месяцев Российская Федерация (РФ) существенно усилила обстрелы гражданских мест и объектов Украины. Например, 13 апреля, террористы ударили по центру Сум во время Вербного воскресенья, в результате чего погибли 35 человек.

Поэтому в ряде областей Украины усиливают меры безопасности накануне Пасхи. В то же время есть области, которые все же, например, ослабили комендантский час.

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