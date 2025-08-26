Найближчі тижні будуть дуже активними: Зеленський анонсував нові контакти з союзниками

Триває підготовка до нових контактів з країнами-партнерами, які відбудуться найближчими тижнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Як розповів Зеленський, сьогодні він провів нараду з дипломатичною командою МЗС та Офісу президента.
"Готуємо нові контакти з лідерами країн-партнерів. Очікуємо, що найближчі тижні будуть дуже активними", - зазначив президент.
Нагадаємо, на початку серпня президент України Володимир Зеленський анонсував певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів.
Він окремо відзначив домовленості з Нідерландами, які є одним з лідерів підтримки України в Європі.
"І ми готуємо ще речі, які посилять нас. Зокрема це стосується дронів", - додав президент.
Як нещодавно стало відомо, Канада надасть Україні зброї на 1 млрд доларів. Пакет включатиме передачу дронів, снарядів і броньованої техніки.
Також Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро протягом найближчих років.