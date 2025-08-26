Найближчі тижні будуть дуже активними: Зеленський анонсував нові контакти з союзниками

Допомога Україні від союзників

Нагадаємо, на початку серпня президент України Володимир Зеленський анонсував певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів.

Він окремо відзначив домовленості з Нідерландами, які є одним з лідерів підтримки України в Європі.

"І ми готуємо ще речі, які посилять нас. Зокрема це стосується дронів", - додав президент.

Як нещодавно стало відомо, Канада надасть Україні зброї на 1 млрд доларів. Пакет включатиме передачу дронів, снарядів і броньованої техніки.

Також Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро протягом найближчих років.