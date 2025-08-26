RU

Ближайшие недели будут очень активными: Зеленский анонсировал новые контакты с союзниками

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Продолжается подготовка к новым контактам со странами-партнерами, которые состоятся в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел совещание с дипломатической командой МИД и Офиса президента.

"Готовим новые контакты с лидерами стран-партнеров. Ожидаем, что ближайшие недели будут очень активными", - отметил президент.

 

Помощь Украине от союзников

Напомним, в начале августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал определенные шаги, чтобы дополнительно мобилизовать партнеров.

Он отдельно отметил договоренности с Нидерландами, которые являются одним из лидеров поддержки Украины в Европе.

"И мы готовим еще вещи, которые усилят нас. В частности это касается дронов", - добавил президент.

Как недавно стало известно, Канада предоставит Украине оружия на 1 млрд долларов. Пакет будет включать передачу дронов, снарядов и бронированной техники.

Также Германия ежегодно будет предоставлять Украине 9 млрд евро в течение ближайших лет.

