Ближайшие недели будут очень активными: Зеленский анонсировал новые контакты с союзниками

Продолжается подготовка к новым контактам со странами-партнерами, которые состоятся в ближайшие недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Как рассказал Зеленский, сегодня он провел совещание с дипломатической командой МИД и Офиса президента.
"Готовим новые контакты с лидерами стран-партнеров. Ожидаем, что ближайшие недели будут очень активными", - отметил президент.
Напомним, в начале августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал определенные шаги, чтобы дополнительно мобилизовать партнеров.
Он отдельно отметил договоренности с Нидерландами, которые являются одним из лидеров поддержки Украины в Европе.
"И мы готовим еще вещи, которые усилят нас. В частности это касается дронов", - добавил президент.
Как недавно стало известно, Канада предоставит Украине оружия на 1 млрд долларов. Пакет будет включать передачу дронов, снарядов и бронированной техники.
Также Германия ежегодно будет предоставлять Украине 9 млрд евро в течение ближайших лет.