Канада передасть Україні дрони, снаряди і бронетехніку на 1 млрд доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні під час виступу у Києві.

"На саміті G7 у червні Канада пообіцяла додаткові 2 млрд доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 млрд з цієї суми буде спрямований на посилення вашого арсеналу озброєння - шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця", - сказав він.

Прем'єр Канади також повідомив, що країни надасть десятки мільйонів на екстрену допомогу, створення бомбосховищ, а також на протидію кібератакам.

"Як співголова міжнародної коаліції з повернення українських дітей Канада посилить співпрацю з Україною, європейськими партнерами та США, щоб забезпечити негайне та безумовне повернення дітей", - додав Карні.



Нагадаємо, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні прибув до України у День незалежності, 24 серпня. Це його перший візит до Києва на посаді очільника канадського уряду.