Канада передасть Україні дрони, снаряди і бронетехніку на 1 млрд доларів

Київ, Неділя 24 серпня 2025 12:41
Канада передасть Україні дрони, снаряди і бронетехніку на 1 млрд доларів Фото: прем'єр-міністр Канади Марк Карні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Канада надасть Україні зброї на 1 млрд доларів. Пакет включатиме передачу дронів, снарядів і броньованої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні під час виступу у Києві.

"На саміті G7 у червні Канада пообіцяла додаткові 2 млрд доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 млрд з цієї суми буде спрямований на посилення вашого арсеналу озброєння - шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця", - сказав він.

Прем'єр Канади також повідомив, що країни надасть десятки мільйонів на екстрену допомогу, створення бомбосховищ, а також на протидію кібератакам.

"Як співголова міжнародної коаліції з повернення українських дітей Канада посилить співпрацю з Україною, європейськими партнерами та США, щоб забезпечити негайне та безумовне повернення дітей", - додав Карні.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні прибув до України у День незалежності, 24 серпня. Це його перший візит до Києва на посаді очільника канадського уряду.

Допомога Канади

Нагадаємо, що Канада підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії. Країна надала фінансову, військові та гуманітарну допомогу. Канада є учасницею Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Раніше у Канаді повідомили, що виділять 15 млн доларів на ремонт українських танків Leopard 2 у Польщі.

Також у червні Канада направила Україні 1,7 млрд доларів з доходів від заморожених активів Росії.

Україна Канада Військова допомога
