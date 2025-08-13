Найближчі дні та тижні можуть стати вирішальними для війни РФ проти України, - Стубб

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним уже 15 серпня.

Очікується, що американський лідер обговорюватиме з главою Кремля можливість припинення вогню з Україною.

Сам Путін уже відмовлявся від безумовного припинення вогню з Україною. Росія зажадала, щоб Україна почала виводити своїх військових із чотирьох областей для початку перемир'я.

До слова, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент розповів, що Трамп під час перемовин із Путіним використовуватиме фактор санкцій.