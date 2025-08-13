Ближайшие дни и недели могут стать решающими для войны РФ против Украины, - Стубб

Встреча Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным уже 15 августа.

Ожидается, что американский лидер будет обсуждать с главой Кремля возможность прекращения огня с Украиной.

Сам Путин уже отказывался от безусловного прекращения огня с Украиной. Россия потребовала, чтобы Украина начала выводить своих военных из четырех областей для начала перемирия.

К слову, ранее министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что Трамп в ходе переговоров с Путиным будет использовать фактор санкций.