ua en ru
Чт, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Найбільший виробник вантажівок Daimler Truck продав свої активи в РФ

Росія, Четвер 15 лютого 2024 17:43
UA EN RU
Найбільший виробник вантажівок Daimler Truck продав свої активи в РФ Архівне фото: Найбільший виробник вантажівок Daimler Truck продав свої активи в РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Найбільший виробник вантажних автомобілів у світі Daimler Truck продав свої активи в Росії й остаточно покинув ринок держави-агресора.

Про це заявив гендиректор російського підприємства "Камаз" Сергій Когогін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Ведомости".

Зазначається, що німецький автомобілебудівний концерн Daimler Truck 2024 року продав свої 15% акцій у найбільшому російському виробнику вантажівок "Камаз".

За його словами, німецький концерн перестав брати участь у житті російського автовиробника з лютого 2022 року, коли РФ почала повномасштабну війну проти України.

Хто став покупцем і суму угоди Когогін не розкрив.

"Угода відбулася, всі схвалення отримано. Подробиць він також не розкрив", - пише видання.

Daimler Truck

Німецька автомобілебудівна компанія. Є найбільшим виробником вантажних автомобілів у світі. Виробляє тягачі, вантажні автомобілі та автобуси під торговими марками BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses і Western Star.

Створена в грудні 2021 року відділенням від Mercedes-Benz Group, яка залишається найбільшим акціонером (35 %). Штаб-квартира розташована в місті Лайнфельден-Ехтердінген поблизу Штутгарта, Німеччина.

У списку найбільших публічних компаній світу Forbes Global 2000 за 2022 рік Daimler Truck посіла 324-е місце.

Іноземні бренди виходять з Росії та Білорусі

Нещодавно нідерландська компанія Yandex NV досягла угоди про продаж свого російського бізнесу, включно з популярною пошуковою системою "Яндекс", приблизно за 5,2 мільярда доларів.

Також австрійський деревообробний холдинг Kronospan повністю позбувся свого бізнесу в Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
У Польщі створять спільний тренувальний центр НАТО та України
У Польщі створять спільний тренувальний центр НАТО та України
DAILY
"Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто