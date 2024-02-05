Нідерландська компанія продала "Яндекс" за понад 5 млрд доларів і вийшла з РФ

Нідерландська компанія Yandex NV досягла угоди про продаж свого російського бізнесу, включно з популярною пошуковою системою "Яндекс", приблизно за 5,2 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання зазначає, що це найдорожча угода, укладена за межами Росії після вторгнення в Україну. Це дасть змогу компанії в Нідерландах розвивати деякі проекти за кордоном після продажу російських підрозділів, які приносили більшу частину його доходів.

Менеджмент "Яндекса" отримає найбільшу частку в російському бізнесі, а фонду, що належить ПАТ "Лукойл", належатиме 10%.

Хто ще значиться новим власником "Яндекса"

Yandex NV збереже портфель міжнародних компаній та інші неросійські активи для розвитку, включно з хмарною платформою штучного інтелекту і розробником технологій безпілотного водіння.

Крім керівництва "Яндекса" і фонду "Лукойл" серед нових інвесторів є кілька підприємців, жоден з яких не зазнав санкцій.

Це власник My.Games Олександр Чачава, Павло Прасс, який володіє спеціалізованим депозитарієм у Росії, і колишній топ-менеджер ПАТ "Газпром" Олександр Рязанов.

Як війна в Україні вплинула на "Яндекс"

"Яндекс", який також володіє популярним додатком для замовлення таксі та платформою електронної комерції в Росії, опинився під сильним тиском після російського вторгнення в Україну. Акції компанії торгувалися на Nasdaq, поки їхня діяльність не була припинена після вторгнення.

Засновник компанії Аркадій Волож зазнав санкцій Європейського союзу в червні 2022 року, водночас блок послався на підтримку російської пропаганди з боку "Яндекса" як причину таких заходів. "Яндекс" продав свій сервіс зі збору новин незабаром після того, як він потрапив під санкції.

Угода буде укладена в два етапи і структурована з дисконтом не менше 50%, який Росія вимагає для виходу з угоди компаній, зареєстрованих у країнах, які РФ вважає "недружніми". Близько половини суми угоди буде оплачено готівкою, а за межами Росії - китайськими юанями.

Що ще відомо про "Яндекс"

У серпні співзасновник російської інтернет-компанії "Яндекс" Аркадій Волож засудив "варварське вторгнення" Росії в Україну. Це сталося через кілька днів після критики за його очевидні спроби дистанціюватися від Кремля.

А вже восени російську компанію Yandex було внесено до списку кандидатів на санкції. Її підозрюють у роботі з російської пропаганди.

Регулятор Латвії наприкінці грудня закрив доступ до всіх сайтів, пов'язаних із російським "Яндексом".